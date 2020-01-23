Какое имущество банки Украины пускают с молотка: ТОП-5 лотов

Аукцион OpenMarket (ГП "СЕТАМ"), который уже продал имущество на 11 млрд гривен, реализовал банковского имущества более чем на 3 млрд гривен. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки.

"С 2016 года на электронном аукционе OpenMarket были проведены 14 774 аукциона и реализовано залогового имущества банков и других партнеров на 3,04 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Реклама

Также OpenMarket обнародовал ТОП-5 самых дорогих проданных лотов от банков:

Заброшенный корпус №4 завода "Арсенал" в Киеве. Цена продажи – 563,71 млн гривен, продавец – Укргазбанк.

Логистический центр "Арктика" в с. Софиевская Борщаговка. Цена продажи – 195,01 млрд гривен, продавец – Ощадбанк.

Нежилые здания в Киеве. Цена продажи – 182,16 млн гривен, продавец – Укргазбанк.

Кирпичный завод в Киевской области. Цена продажи – 170 млн гривен, продавец – Чешский экспортный банк.

:

Комплекс зданий и сооружений в Харьковской области. Цена продажи – 170 млн гривен, продавец – Ощадбанк.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" также рассказывал о самых интересных лотах СЕТАМ и выяснял, какое дело можно открыть благодаря приобретению арестованного имущества.

Кроме того, новости "Сегодня" выясняли, как OpenMarket предлагает пускать с молотка памятники Ленину. Подробнее об этом узнавайте из нашего сюжета:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама