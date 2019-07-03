Какой будет новая Таможня: Нефьодов назвал три задачи и пять приоритетов

Чиновник озвучил ключевую функцию ведомства

Максим Нефьодов. Фото: Сегодня

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, победивший в конкурсе на главу Государственной таможенной службы (ГТС) считает, что перед службой стоят три основных задания, а ее деятельность будет подчиняться пяти приоритетам. Об это Нефьодов рассказал в интервью "Экономической правде".

"У таможни есть три главные задачи: таможенная безопасность, содействие международной торговле, сбор поступлений. Последняя задача у нас вообще главная. Основная функция таможни – чтобы "белые" товары ехали быстро, а "черные" – не ехали", – сказал Нефьодов.

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Кроме того, в работе ведомства существуют пять стратегических приоритетов.

"Первый – электронная таможня. Второй – кадровое обновление. Третий – таможенная инфраструктура. Это не только пресловутые сканеры, о которых стыдно вспоминать, но и автоматические весы, автоматическое сканирование номеров, поворотные камеры. <...> Четвертый приоритет – интеграция в европейскую таможенное сообщество. Таможня не существует сама по себе. Синхронизация украинского законодательства с европейским – важнейшая задача. И, конечно, – обновленный Таможенный кодекс. Актуального Таможенного кодекса сегодня нет, его надо писать", – отметил чиновник.

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Он также подчеркнул, что нужно создать инфраструктуру, которая позволит ликвидировать очереди. Если на границе очередь – появляется коррупционная мотивация, уверен Нефьодов.

Напомним, ранее чиновник также заявлял, что сотрудников Таможенной следует перевести на контрактную систему работы. По мнению Нефьодова, это позволит устанавливать KPI и повышать эффективность работы.

18 декабря 2018 года Кабмин принял решение о разделении Государственной фискальной службы на два отдельных органа – Таможенную и Налоговую службы, а 6 марта 2019 года – утвердил соответствующие положения.

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