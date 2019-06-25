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Конкурс на главу таможни: назван победитель

25 июня, 22:46

Новый глава отметил необходимость сотрудничества с таможнями других стран, открытия таможенных реестров

Фото: Главное управление ГФС в Киевской области
Фото: Главное управление ГФС в Киевской области.

Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы приняла решение рекомендовать Кабинету министров назначить первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефьодова на должность главы новой Государственной таможенной службы (ГТС).

Соответствующее решение комиссия приняла по итогам заключительного этапа конкурса на эту должность – собеседования, состоявшегося во вторник, 25 июня.

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Очерчивая свои приоритеты на должности главы ГТС в ходе собеседования, Нефьодов отметил, что намерен сменить руководство тех таможен, "где есть особенные проблемы".

По мнению Нефьодова, за несколько месяцев невозможно побороть контрабанду, однако он назвал несколько шагов, которые могли бы начать борьбу на этом пути.

"Я буду работать над тем, чтобы на территории таможен не стояли все правоохранительные органы, каждый из которых является слабым звеном", – сказал он.

В то же время Нефьодов отметил необходимость сотрудничества с таможнями других стран, открытия таможенных реестров.

"Как я построил для себя работу в Министерстве экономразвития. Конечно, встречаться я с каждым (представителем бизнеса – Ред.) не могу, да и не хочу… Почему я отвечаю на месседжи в "Фейсбуке" – не из тщеславия, а чтобы знали подчиненные, что каждый может мне написать, что если случится какая-то неприятность, до меня информация эта дойдет… Но должен быть канал обратной связи", – сказал Нефьодов, уточнив, что, в то же время, налаживание такого канала для него не является приоритетом.

Помимо Нефьодова, в финальном этапе конкурса принимали участие руководитель ГО "Центр развития цифровой экономики", эксперт Центра социально-экономических исследований Андрей Саварец, а также проректор по научной части Университета таможенного дела и финансов Евгений Гармаш.

Нефьодов с 18 февраля 2015 года занимал должность заместителя министра экономического развития и торговли, 2016 года – первого замминистра.

Напомним, заключительный этап конкурса на должность главы Государственной таможенной службы который был разблокирован решением Шестого апелляционного административного суда.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что 18 декабря 2018 года Кабмин принял решение о разделении Государственной фискальной службы на два отдельных органа – Таможенную и Налоговую службы (ГТС и ГНС), а 6 марта 2019 года – утвердил соответствующие положения.


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Тег конкурс, ГТС, ГФС, Нефьодов, Государственная таможенная служба

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Источник:

Интерфакс-Украина

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