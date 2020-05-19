Карантин ни при чем: какие продукты подорожали в Украине

По итогам апреля цены на продукты в Украине выросли на 2,2%, но это не связано с продлением карантина. Об этом сообщил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрий Лупенко, сообщает пресс-служба центра.

"В марте рост цен по сравнению с февралем составил 0,4%. Относительно невысокий уровень роста цен показывает, что в период действия карантинных мероприятий, введенных в Украине с 12 марта 2020 года, вполне возможного роста потребительских цен на продукты питания не произошло", – говорится в сообщении.

Впрочем, это можно объяснить тем, что снизилась покупательная способность украинцев – во время карантина многие потеряли часть или весь заработок.

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Больше всего в апреле выросли цены на фрукты (+12,8%). Это объясняется сезонными факторами, также временным закрытием продовольственных рынков. Заметно подорожали и яйца – на 9,4%. Впрочем, эксперты отмечают, что эти товары не относятся к категории продуктов, которыми запасаются надолго.

А вот цены на продукты питания, которыми украинцы запасаются в первую очередь, в апреле выросли значительно меньше. Макаронные изделия подорожали на 1,9%, мясо и мясопродукты – на 0,9%, масло подсолнечное – на 0,3%, а на сливочное масло – не выросли совсем. Исключением является только сахар. Цены на него выросли на 2,9% в марте и на 4,8% в апреле – но вследствие влияния других факторов, а не карантинных ограничений, говорят специалисты.

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"Вместе с тем, рост цен на продукты питания в апреле стал крупнейшим с июня 2017 года. А по сравнению с апрелем 2019 года потребительские цены на продукты питания увеличились на 2,5%" – указано в сообщении.

Напомним, 18 мая в Украине вступило в силу постановление правительства о государственном регулировании цен на основные социальные товары и товары противоэпидемического значения. Госрегулирование будет действовать до конца карантина.

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Кроме того, карантин, действительно повлиял на потребительские настроения в Украине. Новости "Сегодня" разбирались, какие новые привычки появились у украинцев, и как это поможет экономить в будущем:

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