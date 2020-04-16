Карантин обвалил цены на "школьные" яблоки в Украине

Другие сорта фрукта стоят почти в два раза дороже

Пока Украина рекордными темпами теряет экспорт яблок, в стране также проседают цены на "школьный" калибр (6+) этого фрукта. Как подсчитали аналитики "Инфо-Шувар", яблоки мелкого калибра за первую половину апреля подешевели в 1,5 раза. Причиной такого резкого снижения, по словам экспертов, стало закрытие заведений общественного питания на карантин.

"Рынок мелкого яблока имеет свою специфику: на рынках и в супермаркетах оно трудно продается, главные его потребители – государственные и коммерческие заведения общественного питания. Сегодня санатории, пансионаты, школы и детские сады закрыты на карантин. То есть главный канал сбыта "школьного" яблока практически не работает, поэтому и цены пошли вниз. На площадках оптовых рынков доля дешевого "школьного" яблоки постоянно растет, поэтому давление на цены усиливается также и в сегменте яблок большего калибра", – объяснила глава департамента аналитики ОРСП "Шувар" Татьяна Гетьман.

Так, к 16 апреля "школьное" яблоко отпом предлагается по 5,5-6,5 грн/кг, хотя еще месяц назад стоило не дешевле 7-8 грн/кг . Яблоки большего калибра (7+) стоят почти в два раза дороже.

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В целом же в апреле 2020 средняя стоимость десертных яблок остается почти вдвое выше аналогичного периода прошлого года. Рост цен аналитики связывают со снижением урожая в 2019 году.

Напомним, ранее эксперты объяснили, безопасно ли покупать яблоки во время пандемии коронавируса и как правильно выбирать фрукты:

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