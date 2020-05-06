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"Карантинная тысяча" для пенсионеров разогреет экономику Украины – Шмыгаль

6 мая, 16:16

Ксения Капустинская

В Кабмине уточнили, как выплата денежной помощи скажется на субсидиях

Выплата украинским пенсионерам денежной помощи в размере 1000 гривен, а также начавшаяся с 1 мая индексация пенсий помогут разогреть экономику страны. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Это живые деньги, которые помогут разогреть экономику во время кризиса, когда была приостановлена часть малого и среднего бизнеса", – сказал Шмыгаль.

Свою позицию он аргументировал тем, что пенсионеры потратят дополнительные деньги в основном на отечественные товары, то есть поддержат производителей.

При этом, как уточнила министр социальной политики Марина Лазебная, выплата т.н. "карантинной тысячи" не повлияет на назначение субсидий на оплату коммуналки. По ее словам, этот момент четко прописан в постановлении правительства.

"Кроме того, с этой одноразовой денежной помощи не происходят никакие взыскания", – добавила Лазебная.

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Напомним, средства на выплату денежной помощи пенсионерам и социально незащищенным категориям украинцев выделили из специально созданного Фонда борьбы с COVID-19. Объем этого фонда превышает 60 млрд гривен.

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Источник: Сегодня

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