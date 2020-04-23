Пенсионерам в Украине начали выплачивать "карантинную тысячу"

Чтобы получить деньги, не нужно выходить из дома, напомнили в Пенсионном фонде

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) направил 9,9 млрд гривен на выплату одноразовой денежной помощи пенсионерам в размере 1000 гривен. Об этом сообщила пресс-служба ПФУ.

"6,4 млн пенсионеров, которые получают пенсии на счета в банках, единовременное пособие будет зачислено не позднее 24 апреля", – говорится в сообщении фонда на странице в Facebook.

Еще 3,5 миллиона пенсионеров, которые получают пенсии через почту, получат помощь в течение пяти дней со дня поступления средств. Выходить из дома для этого не понадобится – деньги принесут почтальоны.

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"В случае невозможности выплаты одноразовой денежной помощи за пять дней ее должны выплатить не позднее 25 июня текущего года", - добавили в ПФУ.

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В случае возникновения вопросов по поводу получения "карантинной тысячи" украинцы могут обратиться в Пенсионный фонд дистанционно – по телефону, через сайт ПФУ или электронную почту.

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Ранее в Минсоцполитики объясняли, что для выплаты "карантинной тысячи" требуется внести изменения в государственный бюджет Украины. Такое решение уже одобрил парламент и подписал президент, средства выделили из специально созданного Фонда борьбы с COVID-19.

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