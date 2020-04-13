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"Карантинная тысяча" и доплаты медикам: на что уйдут 64 млрд гривен из Фонда борьбы с COVID-19

13 апреля, 11:58

Ксения Капустинская

Решение о создании фонда должна принять Верховная Рада

В Украине планируют создать Фонд борьбы с коронавирусом. Объем этого фонда составит 64,7 млрд гривен, говорится в предложениях Кабинета министров по изменению госбюджета-2020. Заняться этим вопросом Верховная Рада Украины планирует сегодня, 13 апреля.

Как сообщает пресс-служба правительства, средства фонда предполагается тратить на такие цели:

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  • закупка товаров, работ и услуг, включая закупку медицинских услуг по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения;
  • дополнительные выплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, непосредственно вовлеченным в мероприятия по ликвидации COVID-19;
  • доплаты отдельным категориям работников, обеспечивающих жизнедеятельность населения;
  • предоставление денежной помощи гражданам, в том числе лицам пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения COVID-19 (в частности, т.н. "карантинная тысяча");
  • финансовая помощь Фонду соцстрахования и Фонду общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы;
  • пополнение резервного фонда госбюджета;
  • восстановление расходов госбюджета, включая трансферты местным бюджетам;
  • предоставление кредитов из госбюджета по бюджетным программам, сокращенных в связи с созданием Фонда борьбы с COVID-19.

"Решения о выделении средств из фонда будет приниматься правительством по согласованию с профильным комитетом Верховной Рады", – уточнили в Кабмине.

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Напомним, 30 марта Верховная Рада отказалась изменить госбюджет на 2020 год – тогда депутатам для принятия решения не хватило всего трех голосов. При этом новости "Сегодня" объясняли, как коронавирус бьет по экономике и что делать Украине для спасения промышленности в условиях кризиса. Узнавайте об этом из нашего сюжета:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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госбюджет карантин выплаты фонды стабилизация финансовая помощь коронавирус бюджет-2020

Источник: Сегодня

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