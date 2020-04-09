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"Карантинную тысячу" назначат автоматически: Лазебная раскрыла подробности

9 апреля, 15:58

Ксения Капустинская

Выплаты начнутся после того, как Рада внесет изменения в госбюджет

Украинцам, которые получают пенсии и соцвыплаты на банковские карты, единовременное пособие в размере 1000 гривен будет зачислено автоматически. Тем же, кто получает выплаты через "Укрпочту", деньги принесет почтальон. Об этом заявила министр социальной политики Украины Марина Лазебная, сообщает пресс-служба ведомства.

Министр напомнила, что выплаты начнутся после того, как Верховная Рада внесет изменения в бюджет-2020 в соответствии с предложениями Кабинета министров.

"Если парламентом в ближайшие дни будут приняты изменения в государственный бюджет, нам нужно будет около 5 дней для того, чтобы начать выплаты", – уточнила Лазебная.

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Предполагается, что "карантинную тысячу" получат те, чья пенсия по состоянию на 1 апреля была меньше 5 тысяч гривен.

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Напомним, Кабмин ранее принял решение о повышении пенсионных выплат и предоставлении социальной поддержки отдельным категориям населения. В частности, с апреля уже начались выплаты 500 гривен пенсионерам старше 80 лет, у которых размер пенсии не превышает 9205 грн. Также предусматривается индексация пенсий на 11% для 7 млн пенсионеров с 1 мая. Выплата "карантинной тысячи" также предусмотрена этим решением правительства.

При этом 29 марта 2020 года Кабмин внес в Верховную Раду проект закона № 3279 "О внесении изменений в Закон Украины" О Государственном бюджете Украины на 2020 год". Однако Верховная Рада 30 марта направила изменения в госбюджет на 2020 год на повторное первое чтение.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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тысяча пенсии карантин выплаты соцвыплаты Марина Лазебная

Источник: Сегодня

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