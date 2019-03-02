Казахстан ввел запрет на импорт бензина из России

Временные ограничения будут действовать на железной дороге

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Казахстан ввел запрет на импорт бензина из России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/a81/892/5c7a8189256e5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/a81/892/5c7a8189256e5.jpg 2019-03-02T15:14:00+02:00 Экономика Временные ограничения будут действовать на железной дороге

С сегодняшнего дня, 2 марта, Казахстан ввел запрет на ввоз в страну бензина из России железнодорожным транспортом. Приказ об этом, который ранее подписал министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, вступил в силу.

"Ввести запрет сроком на три месяца на ввоз в Республику Казахстан из Российской Федерации железнодорожным транспортом бензина", - говорится в распоряжении властей Казахстана.

Как сообщило Казахское телеграфное агентство, ограничения вводятся в в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и призваны не допустить затоваривания рынка, пояснил Бозумбаев. При этом планах минэнерго Казахстана был также шестимесячный запрет на вывоз дизельного топлива автомобильным транспортом из Казахстана на территории государств-членов ЕАЭС.

Это уже не первый подобный запрет, вводимый Казахстаном. В предыдущий раз правом на ограничение импорта российского бензина страна воспользовалась в августе 2018 года.

Ранее агентство Bloomberg составило рейтинг стоимости и доступности бензина в различных странах мира. Самое дешевое топливо – в Венесуэле, где за литр бензина нужно заплатить всего 0,01 доллара. Россия расположилась на десятом месте с ценой 0,72 доллара за литр.

А о том, какой бензин более качественный – европейский или украинский – узнавайте из нашего репортажа-расследования "По следам бензиновых цен":

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