Казахстан ввел запрет на импорт бензина из России
Временные ограничения будут действовать на железной дороге
С сегодняшнего дня, 2 марта, Казахстан ввел запрет на ввоз в страну бензина из России железнодорожным транспортом. Приказ об этом, который ранее подписал министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, вступил в силу.
"Ввести запрет сроком на три месяца на ввоз в Республику Казахстан из Российской Федерации железнодорожным транспортом бензина", - говорится в распоряжении властей Казахстана.
Как сообщило Казахское телеграфное агентство, ограничения вводятся в в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и призваны не допустить затоваривания рынка, пояснил Бозумбаев. При этом планах минэнерго Казахстана был также шестимесячный запрет на вывоз дизельного топлива автомобильным транспортом из Казахстана на территории государств-членов ЕАЭС.
Это уже не первый подобный запрет, вводимый Казахстаном. В предыдущий раз правом на ограничение импорта российского бензина страна воспользовалась в августе 2018 года.
Ранее агентство Bloomberg составило рейтинг стоимости и доступности бензина в различных странах мира. Самое дешевое топливо – в Венесуэле, где за литр бензина нужно заплатить всего 0,01 доллара. Россия расположилась на десятом месте с ценой 0,72 доллара за литр.
А о том, какой бензин более качественный – европейский или украинский – узнавайте из нашего репортажа-расследования "По следам бензиновых цен":
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