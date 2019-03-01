По следам бензиновых цен: спецрепортаж телеканала "Украина"

Хватит ли путешественникам-исследователям бака нашего "среднестатистического" бензина, чтобы из Киева доехать до Польши

По следам бензиновых цен: спецрепортаж телеканала "Украина" 2019-03-01T21:21:00+02:00 Авто Хватит ли путешественникам-исследователям бака нашего «среднестатистического» бензина, чтобы из Киева доехать до Польши

Какой бензин качественный: европейский или украинский? Эксклюзивный журналистский эксперимент! Хватит ли путешественникам-исследователям бака нашего "среднестатистического" бензина, чтобы из Киева доехать до Польши?

Смотрите сегодня в 23:20 в сенсационном репортаже-расследовании "По следам бензиновых цен".

"Если мы приехали, и у нас показатель был на уровне 9,8 литров, то сейчас 10,7. При этом у нас полностью исчерпан запас топлива", – говорит чемпион Украины по ралли-рейдам, автомобильный журналист Сергей Суховский.

Напомним, по итогам февраля, цены на нефть марки WTI и Brent продемонстрировали рост. Эксперты рассказали, стоит ли ожидать в связи с этим изменений стоимости бензина в марте, а также повлияет ли на нас кризис в экспортируемой черное золото Венесуэле.

Как известно, с декабря стоимость черного золота повысилась больше чем на треть.

После включение Венесуэльской государственной нефтекомпания в американский санкционный список, 29 января стоимость нефти эталонных марок пошла вверх.

Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес на встрече с председателем российской Госдумы Вячеславом Володиным заявил о готовности Каракаса поставлять нефть России. Таким образом Венесуэла старается компенсировать потерю американского рынка.

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