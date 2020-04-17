Каждый пятый украинец полностью потерял доход из-за карантина – результаты исследования

Карантин кардинально изменил ситуацию с работой в Украине. Так, среди опрошенных украинцев возрастом от 18 до 60 лет, проживающих в городах с населением больше 50 тысяч человек, лишь 67% работают полный рабочий день. При этом 13% работают неполный рабочий день, а 19% и вовсе не работают. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией "Градус".

Меньше половины опрошенных (44%) говорят, что не потеряли свою занятость и работают, как и раньше. Еще 5% стали работать больше, чем до карантина. 24% опрошенных работают, но меньше, чем до карантина, так как сократилось количество рабочих часов. При этом, 6% потеряли свою работу и еще 17% находятся в неоплачиваемом отпуске в связи с карантином.

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В свою очередь, среди тех, кто работает, 60% работают полностью или частично удаленно, 40% – продолжают работать, как и раньше.

19% украинцев утверждают, что потеряли какой-либо доход после начала карантина, еще для 44% украинцев уровень дохода уменьшился.

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Каждый десятый украинец уже сегодня утверждает, что оказался на грани существования, четвертая часть испытывает существенные финансовые трудности. У 72% опрошенных сбережений хватит не более чем на месяц, если они прекратят получать свой текущий доход.

Напомним, "Градус здоровья Украины. Обратная связь" – это совместный проект сайта "Сегодня" и исследовательской компании "Градус". Основная цель – получать информацию из первых уст. Мнение каждого из вас важно! Устанавливайте приложение Gradus (в Google Play или App Store) на телефон и проходите регулярные опросы. Мы уверены, что объективная информация – это шаг к успешному преодолению коронавируса. Результаты опросов смотрите на сайте "Сегодня".

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