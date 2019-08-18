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Каждый пятый украинец разочаровался в работе за границей

Сегодня, 08:11

Заробитчане рассказали, что доставило больше всего дискомфорта

По данным Министерства социальной политики, за границей работают около 3,2 млн украинцев. Больше всего украинских заробитчан находится в Польше, России и Германии. При этом около 20% украинцев, которые успели долгосрочно поработать за границей, решили больше никогда туда не возвращаться. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного порталом "OLX Работа".

Среди главных причин разочарования в заробитчанстве опрошенные выделили психологический дискомфорт. Он связан с переездом в другую страну и разлукой с семьей и близкими. 

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Фото: Depositphotos

Кроме этого, многие не довольны реальным уровнем заработка, ведь часто работодатели платят меньше, чем обещают. Часто фактическая зарплата не дотягивает до тысячи долларов. Почти у трети респондентов исчезла необходимость выезжать на работу за границу повторно, так как они начали зарабатывать достаточно в Украине. 

Чаще всего украинским трудовым мигрантам не нравится работать в сферах строительства, транспорта и производства.

Напомним, украинская промышленность продолжает испытывать дефицит работников из-за трудовых мигрантов. В частности, машиностроению хватает — несколько сотен тысяч людей и некому собирать комбайны. Украина ежегодно закупает от полутора до 2 тысяч комбайнов и урон от недостатка комбайнов на рынке Украины — от семи до 11 млн тонн зерна.

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Источник: Сегодня

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