Стало известно, сколько украинцев уехали работать за границу

За границей работают около 3,2 млн украинцев, что составляет 18% всего экономически активного населения страны в возрасте от 15 до 70 лет.
Об этом сказано в макроэкономическом обзоре Министерства финансов за июль со ссылкой на данные Министерства социальной политики за 2018 год.
"Весомым фактором ослабления дисбалансов на рынке труда является отток рабочей силы за границу", – говорится в нем.
Минфин отмечает со ссылкой на информацию Государственной службы статистики, что в июне 2019 года количество безработных уменьшилось на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число безработных, претендующих на одну вакансию, сократилось до трех человек. Указанный показатель является самым низким за последние годы.
Ранее новости "Сегодня" писали, что количество зарегистрированных безработных среди населения Украины по итогам июня 2019 года уменьшилось до 287,1 тыс. человек.
Между тем, Киеву не хватает уборщиц и водителей. Им готовы платить от семи до 15 тысяч гривен в месяц. Подробнее смотрите в сюжете:
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