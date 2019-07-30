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Стало известно, сколько украинцев уехали работать за границу

Сегодня, 16:54

Данные приведены в июльском макроэкономическом обзоре Министерства финансов

/ Фото: Pixabay

Стало известно, сколько украинцев уехали работать за границу https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.jpg Экономика Данные приведены в июльском макроэкономическом обзоре Министерства финансов

За границей работают около 3,2 млн украинцев, что составляет 18% всего экономически активного населения страны в возрасте от 15 до 70 лет. 

Об этом сказано в макроэкономическом обзоре Министерства финансов за июль со ссылкой на данные Министерства социальной политики за 2018 год.

"Весомым фактором ослабления дисбалансов на рынке труда является отток рабочей силы за границу", – говорится в нем.

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Минфин отмечает со ссылкой на информацию Государственной службы статистики, что в июне 2019 года количество безработных уменьшилось на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число безработных, претендующих на одну вакансию, сократилось до трех человек. Указанный показатель является самым низким за последние годы.

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Ранее новости "Сегодня" писали, что количество зарегистрированных безработных среди населения Украины по итогам июня 2019 года уменьшилось до 287,1 тыс. человек.

Между тем, Киеву не хватает уборщиц и водителей. Им готовы платить от семи до 15 тысяч гривен в месяц. Подробнее смотрите в сюжете:

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Источник: Сегодня

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