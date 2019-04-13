Украинская промышленность испытывает дефицит работников из-за трудовых мигрантов

В прошлом году работать за границу выехало более миллиона человек





Али Салединов из Марганца через интернет нашел работу в Германии. Посредники в Днепре обещали работу водителя электрокара, однако на месте поставили сортировать стеклотару. Мужчина начал возмущаться, что его сделали бесправным нелегалом. Тогда с ним произошел несчастный случай. Его перевезли на другой завод, где его наехал транспорт. Затем его отправили домой без денег и лечения. Сейчас Али оформляет инвалидность и хочет наказать обидчиков. Обратился за помощью к профсоюзам.

"Это не разовые обращения, люди группами обращаются. Больше все пострадавших украинцев – это те, которым обещали работать законно в Германии. Они оказались нелегалами", – рассказал председатель профсоюза "Трудовая солидарность" Виталий Махинько.

Каждую минуту в поисках лучшей доли Украине оставляет двое украинцев. В прошлом году работать за границу выехало более миллиона человек. Такую статистику обнародовала Федерации работодателей Украины.

"Это угроза национальной безопасности — ни одна страна мира не показывала экономического роста, когда у нее был отток кадров", – рассказал председатель совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник.

Украинская промышленность испытывает дефицит работников. В частности, машиностроению хватает — несколько сотен тысяч людей и некому собирать комбайны. Украина ежегодно закупает от полутора до 2 тысяч комбайнов и урон от недостатка комбайнов на рынке Украины — от семи до 11 млн тонн зерна.

В металлургии отток кадров постепенно останавливают. В частности, предлагают большие зарплаты и обещают карьерный рост. Работодатели рассчитывают, что власти поспособствует сокращению трудовой миграции. Новые рабочие места будут, что больше промышленность будет развиваться. Для этого нужны доступные кредиты производителям и приоритет украинским товарам в госзакупках.

Напомним, что наемные работники, которым заработная плата выплачивается не своевременно, смогут не ходить на работу до момента погашения задолженности, а также требовать от предприятия-должника выплаты не только причитающихся им денег, но и процентов. Эти и другие новшества, усиливающие защиту прав работников, предусматривает законопроект, разработанный Министерством социальной политики и опубликованный на сайте для ознакомления.

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