Каждый третий мобильник в Украине покупают в кредит

В среднем, телефон обходится украинцу в сумму около пяти тысяч гривен

На покупку нового мобильного телефона украинцы в среднем тратят 4800 гривен, и при этом каждый третий телефон в Украине приобретается в кредит.

Ежедневно украинцы покупают 15 тысяч смартфонов, а за год – пять с половиной миллионов. Спросом пользуются, в основном, телефоны китайских и корейских брендов с большим экраном и качественной камерой.

Стоит отметить, что чаще всего обновляют технику люди со средним и низким уровнем доходов.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об улучшении доступа к мобильному интернету, который становится все популярнее в Украине.

"У нас есть два диапазона частот, которые операторы сейчас не используют из-за ряда регуляторных проблем. Мы идентифицировали эти проблемы, и указ президента утверждает план действий, как к концу года сделать все необходимое, чтобы в небольших городах, селах и на дорогах значительно улучшился мобильный интернет", – отметил замглавы Офиса президента.

Также стоит добавить, что Антимонопольный комитет рекомендовал мобильным операторам отказаться от 28-дневных тарифов. Операторам также рекомендовали в каждом тарифном плане или пакете услуг информировать потребителей о расчетной стоимости за день и воздержаться от подобных действий в будущем.

А о том, как смартфоны "шпионят" за пользователями смотрите в нашем сюжете:

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