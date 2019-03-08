Киевляне скупают цветы к 8 Марта: почем продают тюльпаны, розы и мимозы

Самый маленький букет тюльпанов обходится дороже, чем одна роза

Киевляне скупают цветы к 8 Марта: почем продают тюльпаны, розы и мимозы Мила Князьская-Ханова 2019-03-08T12:10:00+02:00 Экономика Самый маленький букет тюльпанов обходится дороже, чем одна роза

Сегодня, 8 Марта, в Международный женский день, традиционно выросли продажи цветов. По данным аналитиков Pro-Consulting, на пять дней преддверия 8 Марта приходится от 12% до 15% годового объема продаж цветочной индустрии. В центре Киева сейчас активнее всего торгуют популярными розами, тюльпанами и мимозами.

При этом розы средних размеров продаются сегодня по 40 гривен за один цветок. Столько же придется выложить за средний букет мимозы. А вот тюльпаны стоят дешевле – от 20 гривен за штуку.

Как сообщает корреспондент "Сегодня", чаще всего покупают именно тюльпаны – в центре довольно много спешащих мужчин, которые несут именно эти цветы. Традиционно тюльпаны дарят букетами от трех штук и более. То есть минимальная стоимость "тюльпанового" подарка на 8 Марта составляет 60 гривен.

Напомним, накануне в Киеве возник ажиотаж - люди давились в огромных очередях за цветами к 8 Марта. Сегодня таких очередей уже не наблюдается.

При этом в конце февраля – начале марта в Украине продаются в основном импортные цветы, которые активнее всего везут из Нидерландов. По разным оценкам, доля импортных цветов в дни перед 8 Марта составляет до 70%. Украинские компании на рынке флористики достаточно сильны, но зимой выращивание в теплицах менее выгодно, чем импорт, поясняют специалисты.

Ранее в Министерстве экологии и природных ресурсов напомнили, что сбор и продажа первоцветов, которые внесены в Красную книгу, карается штрафами — от 510 до 3655 гривен. При этом наказывают не только продавцов, но и покупателей первоцветов. В Винницкой области уже начали штрафовать за сорванные подснежники:

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АВТОР: Мила Князьская-Ханова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.