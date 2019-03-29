Китай даст Украине почти 30 миллионов долларов

По данным Кабмина, деньги будут предоставлены украинской стороне бесплатно

Фото: AFP

Китай даст Украине почти 30 миллионов долларов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/183/3d9/5c61833d93c36.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/183/3d9/5c61833d93c36.jpg 2019-03-29T12:38:00+02:00 Экономика По данным Кабмина, деньги будут предоставлены украинской стороне бесплатно

Украина получит от Китая 200 млн юаней (29,7 млн долларов) бесплатной помощи, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Выделение финансовой помощи предусматривается соглашением о технико-экономическом сотрудничестве с китайским правительством, которое одобрил Кабмин 27 марта.

Согласно сообщению, средства будут направлены на реализацию проектов по предоставлению Государственной службе по чрезвычайным ситуациям специальных аварийно-спасательных машин и оборудования.

Кроме того, деньги пойдут на оборудование Министерству экономического развития и торговли для синхронного перевода и конференц-системы, а также другие проекты, которые согласовали правительства Украины и Китая.

Напомним, в ноябре 2018 года Украина предложила Китаю начать консультации о создании зоны свободной торговли. Предложение озвучил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив на встрече в Пекине с вице-премьером Госсовета Китая Лю Хэ.

Ранее сообщалось, что Китай занял второе место в списке стран, которые больше всего купили украинской аграрной продукции в 2018 году. По данным Совета по экспорту продовольствия, Китай купил кукурузы на 489 млн долларов, подсолнечного масла – на 334 млн долларов, молочной сыворотки – на 11,3 млн долларов.

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