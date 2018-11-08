Украина нацелилась на "свободную торговлю" с Китаем

В Минэкономразвития планируют увеличить торговый оборот с КНР до 20 миллиардов долларов в год

Украина предложила Китаю начать консультации об создании зоны свободной торговли (ЗСТ). Предложение озвучил первый вице-премьер-министр Украины – министр экономического развития и торговли Степан Кубив на встрече в Пекине с вице-премьером Госсовета Китая Лю Хэ, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

"За несколько лет Украина существенно расширила сеть преференциальных режимов торговли. Имеем новое соглашение о свободной торговле с Канадой, завершили переговоры о свободной торговле с Израилем, завершаем переговоры с Турцией. Мы видим эффективность этих соглашений, поэтому предлагаю начать совместные украинско-китайские консультации относительно предпосылок создания зоны свободной торговли Украина – Китай", - подчеркнул Кубив.

По его словам, за восемь месяцев 2018 года товарооборот между Украиной и Китаем вырос на 21% и составил почти 6 млрд долларов. Но этот объем торговли не соответствует имеющемуся потенциалу, уверен Кубив. В Минэкономразвития подсчитали, что за ближайшие пять лет товарооборот можно увеличить до 20 млрд долларов в год.

Напомним, за годы независимости Украина заключила около двадцати договоров о свободной торговле, которые покрывают более 45 стран.

Сейчас непростой переговорный процесс идет по зоне свободной торговли Украины и Турции – как у Киева, так и у Анкары есть свое мнение по чувствительным товарным позициям, хотя в целом 90% соглашения о ЗСТ с Турцией уже готово, рассказал в интервью "Сегодня" посол Украины в Турции Андрей Сибига.