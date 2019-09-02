Китай и США вышли на новый виток торговой войны: какие пошлины заработали с сентября

Трамп рассчитывает на новый раунд переговоров, но при этом увеличивает давление на Пекин

Фото: REUTERS/Thomas White

Несмотря на ожидание очередного раунда переговоров,торговая война между США и Китаем продолжается. Так, в воскресенье, 1 сентября, Штаты и КНР ввели дополнительные таможенные тарифы на товары друг друга, сообщает Reuters.

Так, США ввели таможенные сборы на уровне 15% для товаров из Китая на сумму более чем 125 млрд долларов. Новые пошлины будут распространяться в частности на компьютерные колонки, наушники Bluetooth и разного рода обувь.

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Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что его целью является снижение зависимости США от Китая, и вновь призвал американские компании найти альтернативных поставщиков за пределами Китая.

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В ответ Китай начал вводитьдополнительные пошлины на некоторые товары из США на общую сумму 75 млрд долларов. Дополнительные тарифы в размере 5% и 10% были наложены на 1717 наименований товаров, произведенных в США. Кроме того, Пекин впервые повысил таможенный сбор до 5% на американскую сырую нефть.

"Исследования показывают, что китайские пошлины обойдутся американским домохозяйствам в сумму до 1000 долларов в год", - отмечает агентство.

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Кроме того, с 15 декабря КНР начнет взимать дополнительные таможенные пошлины на остальные виды американских товаров.

Тем не менее, Трамп по завершению саммита G7 во Франции заверил, что стороны все равно встретятся для переговоров в конце сентября. По словам президента США, 25 августа у получил телефонный звонок из Китая, во время которого США И КНР договорились возобновить торговые переговоры.

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