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Китай ввел новые пошлины на американские товары

1 сентября, 12:08

Такие меры Пекин принял в ответ на новые пошлины США

Фото: REUTERS/Thomas White

Фото: REUTERS/Thomas White

Китай ввел первую часть дополнительных пошлин в 10% на американскую продукцию объемом 75 млрд долларов. Такие меры приняли в ответ на аналогичные шаги США.

Как сообщил Комитет по тарифам и сборам при Госсовете КНР, вторая часть дополнительных пошлин в 5% на импорт из США введут 15 декабря. В тот же день Китай также установит дополнительные пошлины в 25% и 5% соответственно на американские автомобили и запчасти.

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1 сентября США ввели дополнительные пошлины в размере 15% на товары из КНР стоимостью 112 млрд долларов. Вторая часть сборов вступит в силу 15 декабря. Как заявил президент США Дональд Трамп, такое решение было принято в связи с тем, что Пекин не выполнил обещание увеличить закупки американских сельскохозяйственных товаров.

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Напомним, 10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму 200 млрд долларов, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство Китая приняло ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций США на сумму 60 млрд долларов.

Кроме того, новости "Сегодня" писали, что Китай с 1 января на три месяца приостановил взимание пошлин на автомобили и запчасти, произведенные в США, а 31 марта заявил о продлении принятых мер на неопределенный срок.

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Китай США пошлины торговая война

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