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Китай неожиданно купил миллион тонн украинской кукурузы

26 февраля, 08:13

Резкий рост спроса на отечественное зерно удивил трейдеров

Китай за неделю с 17 по 23 февраля на фоне распространения коронавируса купил 1-1,2 млн тонн украинской кукурузы. Это стало неожиданностью для украинских трейдеров – они предполагали, что Китай начнет активнее покупать кукурузу у США, так как эти страны подписали торговое соглашение, пишет Agronews.

Как подсчитали аналитики Graintrade, в Украине цены на кукурузу в конце недели выросли на 1-2 доллара за тонну в порту, до 169-171 доллара, или 4850-4950 гривен. Росту цен поспособствовала активизации экспортного спроса на фоне увеличения продаж в Китай. При этом Поднебесня сейчас остается единственным крупным покупателем украинской кукурузы.

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Впрочем, специалисты прогнозируют, что снижение спроса со стороны Ирана и ЕС в ближайшее время усилит давление на цены.

В тренде
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Экспорт кукурузы из Украины в этот период традиционно высок, и за последнюю неделю вырос на 14% до 895 тыс. тонн, а с начала сезона составил 18,5 млн тонн, что на 21% превышает соответствующий уровень предыдущего маркетингового года.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" выяснил, чего и сколько оказалось в украинских закромах, что будет с ценами на хлеб, муку и крупы, а также почему украинцы все чаще отказываются делать запасы продуктов на зиму.

При этом украинцы стали тратить на еду меньше, чем раньше, но, по данным Госслужбы статистики, расходы на продукты по-прежнему составляют почти половину их доходов. И причина не в том, что, как говорил один экс-министр, "украинцы слишком много едят", а в том, что цены на продукты ежедневного спроса у нас на уровне европейских, а то и выше. О том, как сэкономить при походе в супермаркет, смотрите в нашем сюжете:

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зерно экспорт Китай Украина кукуруза АПК внешняя торговля зерновые

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