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Китай неожиданно урезал закупки золота

Сегодня, 14:48

Народный банк Китая начал проводить жесткую политику

Фото: REUTERS/Michael Dalder

Фото: REUTERS/Michael Dalder

За последние три месяца Китай, который является крупнейшим покупателем золота в мире, существенно сократил импорт этого металла. Эксперты считают, что Пекин таким образом хочет удержать отток доллара из страны и укрепить национальную валюту на фоне эскалации торговой войны с США. Золото оплачивается именно в американских долларах, а юань за последнее время ослабел, сообщает Reuters.

Так, по сравнению с 2018 годом сокращение импорта золота составил около 300-500 тонн, что эквивалентно 15-25 млрд долларов при текущих ценах. 

Китайские банки покупают золото с учетом ежемесячных квот на импорт, которые устанавливает центробанк – Народный банк Китая. И по данным источников агентства, с мая 2019 года квоты были существенно сокращены или не выделялись вовсе.

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Фото: facebook.com/aleksey.goncharuk

В 2018 году в Китай поступило до 1500 тонн золота, что составило третью часть общемирового предложения. Такие объемы потребления металла обусловлены высоким спросом среди китайцев на украшения, инвестиционные слитки и монеты. Основными экспортерами золота в Поднебесную являются Швейцария, Австралия и ЮАР.

В целом замедление глобального экономического роста подталкивает все больше инвесторов, особенно в Европе и Северной Америке, к покупке золота. Этот металл традиционно считается безопасным для инвестиций. На этом фоне центральные банки скупают золото самыми быстрыми темпами за последние полвека.

При этом согласно докладу Всемирного совета по золоту, в 2018 году центральные банки стран мира приобрели 651,5 тонны золота, что на 74% больше, чем годом ранее.

О том, как в Бразилии "по-голливудски" украли сотни центнеров золота, смотрите видео новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Торговая война между США и Китаем

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Китай золото металл импорт Народный банк Китая

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