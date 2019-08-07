Карательные пошлины и валютная война: в мире обсуждают обострение отношений Китая и США

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После того, как китайский центробанк рекордно опустил курс юаня, что выгодно местным экспортерам, канзачейство и минфин США официально объявили Китай валютным манипулятором. Глава американского минфина Стивен Мнучин также заявил о планах обратиться по этому вопросу в Международный валютный фонд. В свою очередь, власти Китая считают, что такое решение только усугубит торговый конфликт между странами.

Тем временем, действия Штатов и КНР уже привели к падению цен на нефть и снижению биржевых индексов по всему миру. Ситуацию обсуждают аналитики и власти разных стран. И почти все они сходятся во мнении, что проблемы будут усугубляться. Так, опрошенные газетой The Washington Post эксперты уверены: решение Министерства финансов США причислить Китай к валютным манипуляторам может привести к началу валютной войны между двумя странами.

"Это может иметь очень серьезные последствия, если торговые противоречия между Китаем и США перерастут в валютную войну. Может привести к тому, что США закроют вообще весь импорт из Китая. США могут использовать это решение как предлог для введения односторонних карательных пошлин", - считает профессор Корнеллского университета Эсвар Прасад.

"Трудно представить ситуацию, при которой в итоге не получится побочного ущерба", - добавил аналитик Bannockburn Global Forex Марк Чендлер.

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Неопределенность ситуации негативно сказывается на глобальной экономической перспективе, а следовательно, на международных фондовых рынках, констатировал эксперт по вопросам глобального экономического развития Института мировой экономики Клаус-Юрген Герн.

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Эти шаги, по его словам, указывают на то, что ни одна из сторон не желает уступать. Поэтому следует ожидать, что напряженность сохранится и, возможно, даже ухудшится, считает специалист. "Текущая девальвация юаня и признание Китая "валютным манипулятором" со стороны правительства США является опасной эскалацией американо-китайского торгового конфликта", – цитирует Герна "Укринформ".

Одновременно с девальвацией юаня к доллару правительство Китая приостановило импорт американской сельскохозяйственной продукции, напоминает он. Со своей стороны, у США имеются рычаги влияния в использовании пошлин. В частности, Вашингтон может рассмотреть дальнейшее повышение тарифов для ослабления китайской экономики. Однако эта политика будет связана со все большими потерями как американской экономики, так и китайской экономики, считает Герн.

К слову, похожего мнения придерживаются и в самом Китае. Там, правда, не признают рисков для собственной экономики – лишь для экономики США. Так, народный банк КНР заявил, что действия Вашингтона не только нанесут серьезный ущерб международному финансовому порядку и приведут к волнениям на финансовом рынке, но и "значительно затруднят восстановление мировой экономики и глобальной торговли". В Пекине, как сообщает ТАСС, уверены, что таким образом от своего решения пострадают сами Штаты.

При этом, как отмечают эксперты, "валютная война" Китая и США повлияет и на Украину. Так, рекордный обвал юаня отразится на курсе доллара в Украине. Влияние, как объяснили специалисты, будет связано с мировыми ценами на сырье. Если они упадут на фоне глобальных торговых разногласий, экспортная выручка нашей страны сократится, что приведет к нехватке валюты и, как следствие, снижению курса гривни.

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