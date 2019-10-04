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"Ключевой торговый партнер": Зеленский пригласил белорусских инвесторов в Украину

4 октября, 16:15

Зеленский озвучил план по торговому обороту между странами

Владимир Зеленский и Александр Лукашенко

Владимир Зеленский и Александр Лукашенко / Фото: Офис Президента Украины

Беларусь является ключевым торговым партнером Украины, а товарооборот между странами должен превысить 6-8 млрд долларов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время Второго форума регионов Украины и Беларуси, который проходит в Житомире.

"Беларусь – наш ключевой торговый партнер. Товарооборот между нашими странами превысил 5 млрд долларов за минувший год. Я согласен с Александром Григорьевичем [Лукашенко], мы можем и должны превысить отметку в 6, 8, не хочется останавливаться, миллиардов долларов", – сказал Зеленский.

По его словам, задание по увеличению товарооборота между странами будет решать совместная межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. В ближайшее время обновится украинская часть этой комиссии, добавил он.

Зеленский подчеркнул, что приоритетом в торгово-экономических отношениях является сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе, инфраструктурные и транспортные проекты, промышленность и производственная кооперация, а также совместные проекты в аграрно-промышленном комплексе.

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"Я приглашаю белорусских инвесторов к активному сотрудничеству и хочу, чтобы история отношений между Украиной и Беларусью была историей только успеха, только прогресса", – сказал президент.

В свою очередь Лукашенко заявил, что обсудил с Зеленским альтернативные пути поставки углеводородов с мировых рынков.

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"Я не буду скрывать содержание наших переговоров в узком составе. Мы не скрываем, что мы сегодня прорабатываем и альтернативные пути поставки углеводородного сырья с мировых рынков. Большая часть наших переговоров была посвящена этой теме, и мы договорились, что в этом направлении мы не просто прорабатываем варианты, а будем непосредственно действовать", – сказал белорусский президент.

"Это вполне естественно, это не направлено против каких-то других стран. Это наша необходимость, это нынешняя безопасность двух государств", – добавил Лукашенко.

Новости "Сегодня" писали, что, по словам Зеленского, в рамках Второго форума регионов Украины и Беларуси подписаны контракты на сумму 500 млн долларов.

Напомним, что первый форум регионов Украины и Беларуси прошел в октябре 2018 года в Гомеле, на котором встретились тогдашний президент Петр Порошенко и президент Беларуси Александр Лукашенко.

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Житомир Лукашенко Зеленский товарооборот

Источник: УНИАН

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