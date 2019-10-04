Беларусь не будет дружить с Украиной против России – Лукашенко

Белорусский президент хочет сближения Минска с Киевом, но не за счет отношений с другими странами

Александр Лукашенко в Украине / Фото: Офис Президента Украины

Реклама

Запад и Восток будут испытывать дружбу Минска и Киева на прочность, чтобы не дать сблизиться двум странам.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании II Форума регионов Беларуси и Украины в Житомире после переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Чем роднее будут наши государства, тем большее сопротивление мы будем ощущать. Никто никогда, как бы ни заявляли политики, не позволит очень сильно дружить. К сожалению, мир действует по принципу "разделяй и властвуй", – заявил он 4 октября.

В то же время, он не хочет дружить с Украиной против кого-то. В частности, белорусский лидер отметил РФ и Китай.

"Владимир Александрович, тут много журналистов и они могут истолковать мое заявление как будто мы против России или Китая нацелены. Да нет", – сказал Лукашенко.

Он назвал белорусов "добрыми, нормальными людьми".

"Мы не хотим против кого-то дружить, воевать – мы должны быть сильны", – добавил президент Беларуси.

Также "Сегодня" писали что, в ходе встречи Лукашенко дал обещание Зеленскому, что Беларусь будет придерживаться всех договоренностей с Украиной, и пообещал быть добрыми соседями для украинцев.

Кроме того, сообщалось о том, что Зеленский рассмешил своего белорусского коллегу одним любопытным сравнением.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама