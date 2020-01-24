Коболев назвал "простой способ" урезать его зарплату

/ Фото: "Нафтогаз Украины"

Зарплату руководства и скандальные премии в "Нафтогазе Украины" можно легко уменьшить. Об этом заявил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, передает "Радио Свобода".

"Есть очень простой путь ее (зарплату. – Ред.) уменьшить. Взять 5 млрд долларов, которые мы получили от "Газпрома", и вернуть их "Газпрому" назад. Сказать: "У нас так много на этом зарабатывают, что мы возвращаем". И не будет никаких вопросов. Это самый простой путь, серьезно", - сказал Коболев.

При этом он уточнил, что не сам себе устанавливает зарплату, а также отказался называть размер своего оклада.

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"Я не устанавливаю себе зарплату. Ее определяли на рыночных основаниях другие люди, не я. <...> Я не комментирую ни свою зарплату, ни зарплату своих коллег, ни своих подчиненных. Это некорректно", – заявил Коболев.

Напомним, в конце февраля 2018 года завершился длительный спор между "Нафтогазом" и "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. В связи с победой в суде сотрудникам "Нафтогаза" тогда выплатили премии, однако вторая их часть должна была быть выплачена после получения Украиной денег от "Газпрома". При этом Андрей Коболев заработал за 2018 год 286,5 млн гривен, из которых 261 млн гривен составила премия за победу в Стокгольмском арбитраже. Официальных данных по итогам 2019 года еще нет.

В январе 2019 года общественная организация "Украинский институт по правам человека" выиграла судебный спор против компании – "Нафтогаз" обязан раскрыть имена и фамилии сотрудников, а также членов правления, получивших премии.

Как известно, Украина и Россия заключили новый пятилетний контракт на транзит газа, Россия заплатила Украине по решению Стокгольмского арбитража, а все остальные иски аннулированы:

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