Коболев назвал себестоимость добычи газа в Украине

Она составляет 250 долларов за тысячу кубометров газа

Фото: Getty Images

Коболев назвал себестоимость добычи газа в Украине //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/59e/db2/5c459edb22d66.jpg //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/59e/db2/5c459edb22d66.jpg 2019-01-21T12:30:00+02:00 Экономика Она составляет 250 долларов за тысячу кубометров газа

Полная себестоимость добычи тысячи кубометров газа в Украине составляет 250 долларов, сообщил в пятницу, 18 января, глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев в эфире телеканала "Прямой".

"Полная себестоимость [добычи газа], которая учитывает также капитальные вложения и все сопутствующие расходы, – 250 долларов за тысячу кубических метров", – заявил он.

Глава "Нафтогаза" назвал данный расчет единственным и добавил, что в частных компаниях себестоимость добычи газа еще больше.

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский написал в воскресенье, 20 января, на своей странице в Facebook, что "за время гениального (не побоюсь этого слова) и дерзкого управления отраслью Коболевым и [главным исполнительным директором Группы "Нафтогаз" Юрием] Витренко, себестоимость добычи украинского газа за 3 года выросла в 5 раз".

Напомним, с 1 ноября 2018 года в Украине повысились цены на газ для населения. Такое требование предусмотрено постановлением Кабинета министров от 19 октября 2018 года №867.

В "Нафтогазе" подсчитали, что конечная цена газа для населения составляет 8548,92 грн за тысячу кубометров. В этот тариф уже включена стоимость доставки газа и его распределения, а также НДС. Газ для предприятий теплокоммунэнерго будет стоить 8361,85 грн, проинформировали в компании. Тарифы останутся такими до конца нынешнего отопсезона, то есть до весны 2019 года.

В январе 2019-го министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что цена на газ для населения должна вырасти с 1 мая нынешнего года еще на 20% в соответствии с постановлением Кабмина.

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