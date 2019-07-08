Коболев о резолюции Ассамблеи ОБСЕ по "потокам": Мощный политический сигнал

Резолюция касается двух трубопроводов – "Северного потока – 2" и "Турецкого потока"

Фото: Андрей Коболев / Facebook.

Решение Комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) принять резолюцию относительно газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" является "еще одним мощным политическим сигналом, который подчеркивает – проекты Кремля опасны, их нужно останавливать".

Об этом 8 июля написал глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

"Проекты "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" – рычаги политического и экономического давления России на другие государства. Это не только мнение Украины, но и отныне – официальная позиция Парламентской ассамблеи ОБСЕ", – отметил он.

Коболев также поблагодарил членов комитета за объективную и честную позицию, а делегацию Украины, США и Литвы – за продвижение и поддержку резолюции.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что голосование по резолюции в комитете состоялось 7 июля. В нем выражена особая обеспокоенность возможным использованием трубопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" в политических целях.

Способна ли резолюция повлиять на реализацию этих двух проектов, новости "Сегодня" узнали у экспертов. Подробнее читайте в материале "Резолюция Ассамблеи ОБСЕ по "Северному потоку – 2": на что она повлияет".

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе в обход Украины, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

"Турецкий поток" – проект газопровода из Краснодарского края России по дну Черного моря в европейскую часть Турции. Начало эксплуатации запланировано на 1 января 2020 года. Трубопровод протяженностью около 1,1 тыс. км будет состоять из двух ниток общей мощностью 31,5 млрд куб. м газа в год.

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