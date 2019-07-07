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В Парламентской ассамблее ОБСЕ приняли резолюцию по газопроводам в обход Украины

7 июля, 14:01

Все принятые комитетами резолюции войдут в итоговую декларацию 28-й сессии Ассамблеи

Сварка трубы газопровода "Северный поток - 2". Фото: nord-stream2.com
Сварка трубы газопровода "Северный поток - 2". Фото: nord-stream2.com.

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) 7 июля принял резолюцию, в которой выражена "особая обеспокоенность" возможным использованием трубопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток", которые пойдут в обход Украины, в политических целях.

Указанный пункт был включен в документ по предложению делегации членов Конгресса США.

"[ПА ОБСЕ] выражает особую обеспокоенность по поводу проектов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" и их потенциального использования как средств политического и экономического принуждения зависимых от поставок государств-участников", – сказано в тексте.

В резолюции отмечается, что "зависимость от одного источника поставок энергоресурсов ставит под угрозу энергетическую безопасность и надежность поставок, создавая тем самым благоприятную среду для возможных злоупотреблений на энергетических рынках".

Ассамблея также призывает страны-участницы воздержаться от использования ресурсов в качестве "инструмента подчинения или оказания влияния на страны, зависящие от импорта, осуществления поставок или транзита энергоресурсов".

Все принятые комитетами ПА ОБСЕ резолюции войдут в итоговую декларацию 28-й сессии Ассамблеи, которая завершится 8 июля в Люксембурге.

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе в обход Украины, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

"Турецкий поток" – проект газопровода из Краснодарского края России по дну Черного моря в европейскую часть Турции. Начало эксплуатации запланировано на 1 января 2020 года. Трубопровод протяженностью около 1,1 тыс. км будет состоять из двух ниток общей мощностью 31,5 млрд куб. м газа в год.

Накануне президент Владимир Зеленский назвал президента США Дональда Трампа единственным человеком, который может решить проблему со строительством "Северного потока – 2" в пользу Украины.

Сообщалось также, что завершение строительства газопровода "Северный поток – 2" запланировано на вторую половину 2020 года, хотя ранее предполагалось, что "труба" заработает в начале 2020 года.


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Тег обсе, резолюция, па обсе, Турецкий поток, Северный поток 2

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Источник:

ТАСС

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