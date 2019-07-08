Резолюция Ассамблеи ОБСЕ по "Северному потоку – 2": на что она повлияет

Судьбу проекта газопровода в обход Украины решит встреча Зеленского с Трампом, говорят эксперты

Укладка "Северного потока - 2". Архивное фото: Nord Stream 2 AG.

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) 7 июля принял резолюцию относительно двух проектов "Газпрома" – "Северного потока – 2" и "Турецкого потока". В частности, в документе выражена "особая обеспокоенность" возможным использованием трубопроводов в политических целях.

Стран-участниц призывают воздержаться от использования ресурсов в качестве "инструмента подчинения или оказания влияния на страны, зависящие от импорта, осуществления поставок или транзита энергоресурсов".

Резолюция войдет в итоговую декларацию 28-й сессии Ассамблеи, которая завершится 8 июля в Люксембурге.

Способно ли это повлиять на реализацию проектов, новости "Сегодня" расспросили у экспертов.

По мнению замдиректора Института международных отношений Александра Шныркова, резолюция – это прежде всего политическая поддержка Украине. А единственная международная структура, которая может воздействовать на реализацию потоков – это Европейская комиссия. И она свое слово уже сказала.

"Возможность повлиять была только у Европейской комиссии и Европейского Союза. Они имели шанс два года назад, сейчас это невозможно. Еврокомиссия сыграла свою роль, когда было принято решение о том, что 50% мощности должно быть зарезервировано за другими поставщиками. Это соответствует европейским директивам и частично ограничивает монопольные позиции "Газпрома", – сказал он.

С тем, что это всего лишь политический жест, согласен и Валерий Боровик, председатель правления Альянса "Новая энергия Украины".

"Это политическая позиция. Напрямую оно не сможет на что-то повлиять. Россия достаточно скептически относится к подобным резолюциям", – отметил он.

По мнению эксперта, перетасовать все карты "Газпрому" теперь может только глава Белого дома.

"Единственное, что может остановить этот поток, это четкое решение США в лице президента [Дональда Трампа] по наложению персональных санкций либо на компании, либо на их руководство или людей, причастных к финансированию "Северного потока – 2". И фактически на те компании, которые прокладывают газопровод на морском участке. Без этих компаний, без их технологий "Газпром" не сможет реализовать проект", – убежден Боровик.

Он подчеркнул: важной в этом контексте станет встреча американского и украинского президентов.

К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал президента США Дональда Трампа единственным человеком, который может решить проблему со строительством "Северного потока – 2" в пользу Украины.

Также мы писали, что комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о санкции на поставки технологий и оборудования для российских трубопроводных проектов.

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе в обход Украины, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

"Турецкий поток" – проект газопровода из Краснодарского края России по дну Черного моря в европейскую часть Турции. Начало эксплуатации запланировано на 1 января 2020 года. Трубопровод протяженностью около 1,1 тыс. км будет состоять из двух ниток общей мощностью 31,5 млрд куб. м газа в год.

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