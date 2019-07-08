Сделать стартовой
25,71
28,95
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Резолюция Ассамблеи ОБСЕ по "Северному потоку – 2": на что она повлияет

8 июля, 13:51

Судьбу проекта газопровода в обход Украины решит встреча Зеленского с Трампом, говорят эксперты

Укладка "Северного потока - 2". Архивное фото: Nord Stream 2 AG
Укладка "Северного потока - 2". Архивное фото: Nord Stream 2 AG.

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) 7 июля принял резолюцию относительно двух проектов "Газпрома" – "Северного потока – 2" и "Турецкого потока". В частности, в документе выражена "особая обеспокоенность" возможным использованием трубопроводов в политических целях.

Стран-участниц призывают воздержаться от использования ресурсов в качестве "инструмента подчинения или оказания влияния на страны, зависящие от импорта, осуществления поставок или транзита энергоресурсов". 

Резолюция войдет в итоговую декларацию 28-й сессии Ассамблеи, которая завершится 8 июля в Люксембурге.

Способно ли это повлиять на реализацию проектов, новости "Сегодня" расспросили у экспертов.

По мнению замдиректора Института международных отношений Александра Шныркова, резолюция – это прежде всего политическая поддержка Украине. А единственная международная структура, которая может воздействовать на реализацию потоков – это Европейская комиссия. И она свое слово уже сказала.

"Возможность повлиять была только у Европейской комиссии и Европейского Союза. Они имели шанс два года назад, сейчас это невозможно. Еврокомиссия сыграла свою роль, когда было принято решение о том, что 50% мощности должно быть зарезервировано за другими поставщиками. Это соответствует европейским директивам и частично ограничивает монопольные позиции "Газпрома", – сказал он.

С тем, что это всего лишь политический жест, согласен и Валерий Боровик, председатель правления Альянса "Новая энергия Украины".

"Это политическая позиция. Напрямую оно не сможет на что-то повлиять. Россия достаточно скептически относится к подобным резолюциям", – отметил он.

По мнению эксперта, перетасовать все карты "Газпрому" теперь может только глава Белого дома.

"Единственное, что может остановить этот поток, это четкое решение США в лице президента [Дональда Трампа] по наложению персональных санкций либо на компании, либо на их руководство или людей, причастных к финансированию "Северного потока – 2". И фактически на те компании, которые прокладывают газопровод на морском участке. Без этих компаний, без их технологий "Газпром" не сможет реализовать проект", – убежден Боровик.

Он подчеркнул: важной в этом контексте станет встреча американского и украинского президентов.

К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал президента США Дональда Трампа единственным человеком, который может решить проблему со строительством "Северного потока – 2" в пользу Украины.

Также мы писали, что комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о санкции на поставки технологий и оборудования для российских трубопроводных проектов.

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе в обход Украины, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

"Турецкий поток" – проект газопровода из Краснодарского края России по дну Черного моря в европейскую часть Турции. Начало эксплуатации запланировано на 1 января 2020 года. Трубопровод протяженностью около 1,1 тыс. км будет состоять из двух ниток общей мощностью 31,5 млрд куб. м газа в год.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Газпром, обсе, Зеленский, резолюция, Трамп, Северный поток 2

Вы сейчас просматриваете новость " Резолюция Ассамблеи ОБСЕ по "Северному потоку – 2": на что она повлияет". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве открывается саммит Украина-ЕС: чего ожидать и кто будет из Брюсселя

Сегодня, 09:35

Для представителей Евросоюза, которые приехали в Киев, это будет последний саммит

В Германии озвучили позицию по "Северному потоку – 2" и транзиту газа через Украину

Сегодня, 09:07

Официальный Берлин уверен, что не станет более зависимым от Москвы

Комитет ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию об оккупации Россией части Грузии

Вчера, 15:31

Все принятые комитетами резолюции войдут в итоговую декларацию 28-й сессии Ассамблеи

Сколько потеряет Украина от остановки транзита газа: названа цифра

6 июля, 13:26

Возможным потерям дал оценку посол Украины в Германии Андрей Мельник

Зеленый горошек — почему его стоит включить в рацион и кому

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Увольнение Луценко: ни любви, ни грусти, ни сожаления

10 жизненных советов от вашего… кота

Цена газа для населения в июне снижена до 5,5 грн за кубометр

Французский футболист оригинально исполнил пенальти (Видео)

Вечмобиль: как Tesla убивает мировой автопром

Ночью в Одессе произошло две смертельных аварии

Илья Ильин оказался вне пьедестала на турнире в Токио

Полиция показала момент освобождения заложников в Одессе

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

"У вас ошибка": как в Украине стартовала вступительная кампания

Вчера, 07:36

Подать заявление в университеты можно с 10 по 22 июля

Саммит Украина-ЕС: Брюссель поможет восстановить Донбасс, но не обойдется и без критики

6 июля, 07:51

Выполнение программы макрофинансовой помощи и получение второго транша на 500 млн евро застопорилось из-за выборов

Вместо жары и засухи – дожди: прогноз погоды в Украине на неделю

6 июля, 07:34

В понедельник, 8 июля осадков стоит ждать в центре, на юге и на востоке страны

Жилье в Киеве дорожает: сколько стоит и какое пользуется спросом

6 июля, 07:24

Цены на квартиры в столице с начала года поднялись более, чем на 8%

Владимир Вятрович: "Да, мы раскололи Украину"

Украинский военнопленный моряк женился в российском СИЗО

Парубий созывает Раду на "последний бой" 11 июля
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь