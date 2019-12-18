Коболев оценил вероятность заключение контракта с "Газпромом"

/ Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Вероятность подписания нового контракта с "Газпромом" в 2019 году возможна, но очень невелика. Об этом заявил глава компании "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев в ходе мероприятия для стейкхолдеров.

"Вероятность заключения нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины до конца 2019 года, но она очень-очень маленькая и приближается к нулю с каждой минутой. Надеемся на лучшее", – сказал он.

По словам Коболева, долгосрочное прекращение транзита, которое в случае такого развития событий будет первым в истории страны, станет большим вызовом для экономики и запланированных правительством Украины темпов его роста. По его словам, это будет переломный момент в таких вопросах, как энергобаланс страны, энергоэффективность и добыча газа.

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Коболев также заявил, что независимый оператор газотранспортной системы Украины (ООО "Оператор ГТС Украины") начнет работать с 1 января 2020 года. В этот день должны быть физически подписаны акты, которые переведут все активы компании от группы "Нафтогаз" к подконтрольной Министерству финансов компании "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ).

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в 2020 году из-за разделения "Нафтогаза Украины" компания потеряет 13 млрд гривен чистой прибыли, но останется прибыльной.

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Также мы сообщали о том, что Россия, Евросоюз и Украина проведут 19 декабря в Берлине трехсторонние консультации на министерском уровне, в ходе которых обсудят параметры будущего соглашения по газу – сроки, тарифы и объемы транзита.

Как известно, срок действия контракта Украины и России на транзит газа истекает в конце декабря 2019 года, а новое соглашение еще не заключено. Сейчас ведутся переговоры по этому вопросу в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС. При этом российский газовый монополист "Газпром" выдвинул требования к Украине. В числе прочего российская сторона хочет, чтобы Киев отказался от судебных исков к "Газпрому", в т.ч. в Стокгольмском арбитраже. Украина считает, что отказ от исков нецелесообразен. Впрочем, в Киеве уже допустили вариант уплаты "Газпромом" долга перед "Нафтогазом" не деньгами, а голубым топливом.

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