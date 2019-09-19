Коболев разъяснил новую модель анбандлинга "Нафтогаза"

/ Фото: "Нафтогаз Украины"

Новая модель анбандлинга (разделения) "Нафтогаза Украины", которую накануне утвердил Кабинет министров, позволяет создать независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) в соответствии с требованиями европейского законодательства.

Об этом в четверг, 19 сентября, написал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

"Теперь имеем новую реалистичную модель анбандлинга. Ее практическая имплементация будет включать принятие специального закона и ряда других практических шагов… С завершением анбандлинга Украина сделает новый шаг в развитии рынка газа и выполнит взятые на себя обязательства в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС", – подчеркнул он.

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Коболев также добавил, что компания действует в сотрудничестве с секретариатом энергетического сообщества, правительством и Нацкомиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Он описал "механику" анбандлинга:

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базой для формирования нового оператора является ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ); сейчас это дочерняя компания "Укртрансгаза", куда уже перевели задействованный при транспортировке газа персонал, передали необходимые активы, IT-системы и наладили необходимые бизнес-процессы; она должна пройти сертификацию НКРЭКУ и энергетического сообщества;

ПАО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) выкупит ОГТСУ и с 1 января самостоятельно будет управлять новым оператором; до перехода в собственность МГУ государство передаст ГТС в хозяйственное ведение нового оператора;

Кабмин уже передал МГУ в управление Министерства финансов.

"Такая модель обеспечит независимость нового оператора ГТС от "Нафтогаза", полное отделение деятельности по транспортировке газа от деятельности по добыче и поставкам газа. Собственно, это и является конечной целью анбандлинга", – заключил Коболев.

Новости "Сегодня" писали, что, по мнению главы правления альянса "Новая энергия Украины" Валерия Боровика, решение Кабмиина по модели анбандлинга усилит позиции Украины на трехсторонних газовых переговорах, которые сегодня проходят в Брюсселе относительно транзита газа с 2020 года.

Контракт на транзит газа был заключен в 2009 году и истекает в конце этого года. Украинская сторона отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года:

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