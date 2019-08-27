Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,06
27,73

Код нации: "Укрпочта" показала новые патриотические марки (фото)

27 августа, 11:26

Почтовый оператор продолжил серию марок с украинской вышивкой

Национальный почтовый оператор "Укрпочта", приватизацией которого заинтересовались китайцы, ко Дню Независимости Украины представил четыре марки из серии "Украинская вышивка – код нации". Об этом сообщила пресс-служба "Укрпочты".

Марки входят в серию "Украинская вышивка – код нации". На них изображены экспонаты из коллекции Музея Ивана Гончара – образцы вышивки Черкасской, Волынской, Черновицкой и Черниговской областей.

Отмечается, что фрагменты вышивки стали сюжетами зарок уже во второй раз – в 2018 году "Укрпочта" выпустила первую часть серии "Украинская вышивка – код нации". Тогда на марках были изображены образцы вышивки Винницкой, Киевской, Львовской и Полтавской областей.

Реклама

Читайте также: Украина хочет ввести Amazon на свой рынок

"Мы продолжили серию знаков почтовой оплаты с вышивками разных регионов Украины, которые имеют свои уникальные техники и узоры. Украинские вышиванки известны на весь мир – их надевают звезды Голливуда, известные певицы, тематика украинской вышивки стала также сюжетами коллекций мировых домов моды", – рассказал первый заместитель гендиректора "Укрпочты" Александр Перцовский.

В тренде
ВСУ несут потери: стали известны имя и подробности гибели 25-летнего командира "Айдара"
Тихон Курбатов (позывной «Тихий») / Соцсети

Тираж каждой марки из серии "Украинская вышивка – код нации" 2019 года – 140 тысяч экземпляров. К каждой марке выпущен конверт и картмаксимумы (художественные открытки с наклеенной почтовой маркой того же рисунка и с гашением, имеющим отношение к рисунку).

Напомним, в начале 2019 года во Вьетнаме в честь саммита США и КНДР вышли сувенирные монеты и марки

О том, как впервые в истории посылка сама перелетела из одной страны в другую, смотрите видео:

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Укрпочта День Независимости вышиванки марки вышивка День Независимости 2019

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Кабмине озвучили
В Кабмине озвучили "планку" минимальной зарплаты на 2020 годЭкономика
Газ на зиму по летней цене: в
Газ на зиму по летней цене: в "Нафтогазе" объяснили, для кого ввели новую услугуЭкономика
Пиковые выплаты Украины по внешнему долгу: названа угроза
Пиковые выплаты Украины по внешнему долгу: названа угрозаЭкономика
"Золотая" картошка: будут ли падать ценыЭкономика
Доллар и евро в Украине повернули в гору после падения
Доллар и евро в Украине повернули в гору после паденияФинансы
Для каждой семьи в Украине введут декларирование, а скрытые капиталы попадут под амнистию: все о налоговых новшествах
Для каждой семьи в Украине введут декларирование, а скрытые капиталы попадут под амнистию: все о налоговых новшествахЭкономика

Новости партнеров

Loading...