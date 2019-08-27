Код нации: "Укрпочта" показала новые патриотические марки (фото)

Национальный почтовый оператор "Укрпочта", приватизацией которого заинтересовались китайцы, ко Дню Независимости Украины представил четыре марки из серии "Украинская вышивка – код нации". Об этом сообщила пресс-служба "Укрпочты".

Марки входят в серию "Украинская вышивка – код нации". На них изображены экспонаты из коллекции Музея Ивана Гончара – образцы вышивки Черкасской, Волынской, Черновицкой и Черниговской областей.

Отмечается, что фрагменты вышивки стали сюжетами зарок уже во второй раз – в 2018 году "Укрпочта" выпустила первую часть серии "Украинская вышивка – код нации". Тогда на марках были изображены образцы вышивки Винницкой, Киевской, Львовской и Полтавской областей.

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"Мы продолжили серию знаков почтовой оплаты с вышивками разных регионов Украины, которые имеют свои уникальные техники и узоры. Украинские вышиванки известны на весь мир – их надевают звезды Голливуда, известные певицы, тематика украинской вышивки стала также сюжетами коллекций мировых домов моды", – рассказал первый заместитель гендиректора "Укрпочты" Александр Перцовский.

Тираж каждой марки из серии "Украинская вышивка – код нации" 2019 года – 140 тысяч экземпляров. К каждой марке выпущен конверт и картмаксимумы (художественные открытки с наклеенной почтовой маркой того же рисунка и с гашением, имеющим отношение к рисунку).

Напомним, в начале 2019 года во Вьетнаме в честь саммита США и КНДР вышли сувенирные монеты и марки.

О том, как впервые в истории посылка сама перелетела из одной страны в другую, смотрите видео:

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

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