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Кодекс о банкротстве выведет активы из "тени": озвучен прогноз

Сегодня, 20:32

Нефьодов надеется на успешную реализацию онлайн-аукционов

Фото: Национальный банк Украины
Фото: Национальный банк Украины.

Кодекс по процедурам банкротства, подписанный президентом Петром Порошенко, позволит ежегодно выводить из "тени" активы на сумму более 5 млрд грн.

Об этом 23 апреля написал первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов на своей странице в Facebook.

"В случае успешной реализации прозрачных онлайн-аукционов в банкротстве, мы можем вывести из "тени" активы на сумму свыше 5 млрд грн в год", – сообщил он.

Сославшись на данные экспертов Всемирного банка, Нефьодов отметил, что средняя продолжительность процедуры банкротства в Украине составляет 2,9 года, и "после всех мучений инвестор вернет разве что 8% от суммы своих требований".

"С новым кодексом предприятия наконец смогут результативно начинать процедуру банкротства, проходить санацию и выходить из нее. А для этого следует создать абсолютно прозрачную и понятную процедуру реализации имущества должника через публичный онлайн-аукцион. Минэкономразвития вместе с Минюстом работает над утверждением порядка проведения электронных аукционов", – заключил он.

Напомним, парламент Украины одобрил Кодекс по процедурам банкротства 18 октября 2018 года. Представлявший документ глава Комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук добавил, что документ будет введен в действие через шесть месяцев.

В том же месяце Порошенко пообещал подписать Кодекс в течение двух недель после получения документа из парламента. По словам президента, Кодекс положительно повлияет на рейтинг Украины в Doing Business в 2019 году. Документ был подписан только в апреле:


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Тег кодекс, банкротство, Нефьодов

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