Порошенко подписал Кодекс по процедурам банкротства
Президент заявил о подписании документа на встрече с представителями бизнеса
Президент Петр Порошенко подписал Кодекс по процедурам банкротства, который Верховная Рада приняла в октябре 2018 года.
Об этом он заявил на встрече с представителями бизнеса сегодня, 15 апреля, в Киеве.
"Сегодня я подписал закон о банкротстве", – сказал глава государства, добавив, что у него были замечания к документу.
Напомним, парламент Украины одобрил Кодекс по процедурам банкротства 18 октября 2018 года. Представлявший документ глава Комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук добавил, что документ будет введен в действие через шесть месяцев.
В том же месяце Порошенко пообещал подписать Кодекс по процедурам банкротства в течение двух недель после получения документа из парламента. По словам президента, Кодекс положительно повлияет на рейтинг Украины в Doing Business в 2019 году.
В 2018 году Украина заняла 71-е место в рейтинге Doing Business среди 190 стран мира, переместившись за год на пять строчек вверх. Позиция Украины – между Кыргызстаном и Грецией.
Как заявил в январе этого года Порошенко, инвесторы ожидают, что в Украине не будет реванша и отката в реформах:
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