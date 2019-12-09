Когда Болгария начнет принимать газ из "трубы" в обход Украины: названы сроки

Укладка "Турецкого потока" / Фото: gazprom.ru

В начале 2020 года газотранспортная система Болгарии сможет принять российский газ из трубопровода "Турецкий поток", запуск которого намечен на январь. Об этом заявил исполнительный директор компании "Булгартрансгаз" Владимир Малинов, сообщает "24часа.bg".

По словам Малинова, строительство 11-километрового участка, соединяющего "Турецкий поток" с болгарским "Балканским потоком", уже полностью завершено. В ближайшие дни "Булгартрансгаз" начнет заполнять его, а Турция заполнит 140-километровый участок на своей территории.

"Мы будем готовы к 15 декабря, они, надеюсь, до 20 декабря", – сказал Малинов.

По его словам, это позволит обеспечить с начала года поставки газа в Грецию и Северную Македонию по существующим трубопроводам.

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В то же время до конца мая 2020 года планируется построить 308-километровый участок газопровода от болгарского села Польские-Сеновець к границе Сербии вблизи города Заечар. К тому же момента в село Польские-Сеновець планируется протянуть 168-километровый участок газопровода от компрессорной станции вблизи города Провадвя.

Уже с 31 мая в Сербию через Болгарию можно будет поставлять в 8,75 млн куб. м газа в день, что составит 3 млрд куб. м в год, при потреблении газа в стране около 2,4 млрд куб. м, говорит Малинов.

При этом ранее президент России Владимир Путин обвинил Болгарию в блокировке "Турецкого потока".

Напомним, "Турецкий поток" – это проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки – 15,75 млрд кубометров газа в год.

В ноябре 2018 года "Газпром" завершил строительство морского участка "Турецкого потока". Общий бюджет строительства газопровода российская корпорация оценивает в 7 млрд евро, но, по мнению специалистов, "Турецкий поток" будет стоить Кремлю не менее 11,5 млрд евро.

Кроме того, Россия получила заключительное разрешение на строительство в Европе "Северного потока – 2":

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