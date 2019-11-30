"Турецкий поток" на подходе: Эрдоган назвал дату запуска

"Турецкий поток" – это проект газопровода из России в Турцию через Черное море

Реджеп Эрдоган / Фото: Reuters

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ввод в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток" намечен на 8 января. Об этом турецкий лидер сообщил в ходе церемонии запуска газопровода TANAP, по которому азербайджанский газ поступит в Турцию и Европу, передает NTV.

"Конечно, у нас есть еще один очень важный шаг, который мы сделаем. 8 января в Стамбуле мы запустим газопровод под названием "Турецкий поток", - сказал Эрдоган.

Официальная церемония запуска газопровода TANAP, по которому азербайджанский газ поступит в Турцию и Европу, состоялась в городе Эдирне на границе с Грецией.

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Первоначальная пропускная способность газопровода, который рассматривается в качестве возможного конкурента "Турецкого потока", составит 16 млрд куб. м газа в год. Из этих объемов 6 млрд куб. м будут оставаться в Турции, а 10 млрд куб. м – транспортироваться на юг Европы. TANAP является частью Южного газового коридора (ЮГК), который протянется на 3,5 тыс. км от Баку до юга Италии через территорию Грузии, Турции, Греции, Албании. Начало коммерческих поставок азербайджанского газа в Европу по ЮГК ожидается в 2020 году.

Напомним, "Турецкий поток" – это проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки – 15,75 млрд кубометров газа в год.

В ноябре 2018 года "Газпром" завершил строительство морского участка "Турецкого потока". Общий бюджет строительства газопровода российская корпорация оценивает в 7 млрд евро, но, по мнению специалистов, "Турецкий поток" будет стоить Кремлю не менее 11,5 млрд евро.

В марте 2019 года строители соединили две секции "Турецкого потока" – морскую и прибрежную.

Между тем Москва требует от Киева продлить договор по транзиту газа через территорию Украины с 2020 года. Украинская сторона не согласна и поддерживает предложение Еврокомиссии о новом долгосрочном контракте:

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