Путин обвинил Болгарию в блокировке "Турецкого потока"

На фото Новак (слева), Путин и Миллер / Фото: kremlin.ru

Болгарская сторона сознательно затягивает реализацию продолжения газопровода "Турецкий поток" на своей территории. При этом Россия, в случае отказа Болгарии от проекта, сможет найти другие варианты поставок газа на юг Европы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем.

"Несмотря на многократные заверения и просьбы к российской стороне обеспечить поставку нашего газа через Турцию в Болгарию, мы видим, что болгарская сторона, как это печально и странно ни звучит, сознательно затягивает реализацию проекта на своей территории. Я хочу об этом сказать прямо и публично", - сказал Путин.

Президент России отметил, что руководство Болгарии после того, как сорвало реализацию проекта "Южный поток", обращалось с просьбой реализовать "Турецкий поток", но сейчас "выстраивают такую работу неспешную".

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"Если болгарское руководство не хочет, мы найдем другие пути реализации наших возможностей по югу Европы", - заявил Путин.

Напомним, "Турецкий поток" – это проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки – 15,75 млрд кубометров газа в год.

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В ноябре 2018 года "Газпром" завершил строительство морского участка "Турецкого потока". Общий бюджет строительства газопровода российская корпорация оценивает в 7 млрд евро, но, по мнению специалистов, "Турецкий поток" будет стоить Кремлю не менее 11,5 млрд евро.

В марте 2019 года строители соединили две секции "Турецкого потока" – морскую и прибрежную.

Между тем Москва требует от Киева продлить договор по транзиту газа через территорию Украины с 2020 года. Украинская сторона не согласна и поддерживает предложение Еврокомиссии о новом долгосрочном контракте:

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