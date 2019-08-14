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Когда цены в Украине поползут вверх: в Совете НБУ озвучили прогноз

Сегодня, 14:40

Некоторое время инфляция будет оставаться низкой, уверен Данилишин

/ Фото: пресс-центр НБУ

По итогам июля 2019 года инфляция в Украине в годовом измерении составила 9,1%, и в ближайшие месяц-два будет оставаться низкой. Такой прогноз озвучил глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин.

"С учетом того, что в конце лета-начале осени в Украине заметно увеличивается предложение овощей и фруктов, а также вследствие эффекта ревальвации гривни логично предположить, что ближайшие 1-2 месяца будут характеризоваться низкой инфляцией (в случае отсутствия каких-либо непредвиденных обстоятельств)", – написал Данилишин на своей странице в Facebook.

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Однако, по его словам, с октября инфляция в Украине, как правило, ускоряется, что связано с постепенным снижением предложения сырых овощей и фруктов.

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Фото: http://www.forum-ekonomiczne.pl/

"Если сентябрьские выплаты по внешнему долгу (предварительно оцениваются в 1,7 млрд долларов) удастся пройти без осложнений, а для этого есть достаточные предпосылки, влияние курсового фактора на потребительскую инфляцию не будет существенным", – считает Данилишин.

Напомним, по оценкам Нацбанка, в 2019 году инфляция снизится до 6,3%, а в 2020 году — до 5%. Однако опрошенные новостями "Сегодня" эксперты не разделяют оптимизма регулятора. Специалисты считают, что в 2019 году инфляция будет не ниже 7%, а в 2020-м — около 6-7%. 

Как выросли цены в Украине, смотрите также в сюжете новостей "Сегодня":

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цены инфляция НБУ прогноз Данилишин рост цен

Источник: Сегодня

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