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Когда экономика ЕС восстановится после кризиса: европейские банкиры дали прогноз

2 мая, 00:27

Денис Беспалов

При пессимистичном сценарии развития ситуации ВВП еврозоны в этом году может снизиться на 12%

Европа выходит из карантина, тем временем Европейский центральный банк (ЕЦБ) не исключает сценария, при котором экономике еврозоны может потребоваться время до конца 2022 года, чтобы достигнуть уровня, на котором она была перед пандемией COVID-19. Об этом говорится в опубликованном докладе финансового регулятора.

При пессимистичном сценарии развития ситуации ВВП еврозоны в этом году может снизиться на 12%. Во втором квартале текущего года не исключено ускорение падения экономики до 15%. При более мягком течении кризиса ЕЦБ ожидает снижения ВВП на 5% в 2020 году.

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Глава ЕЦБ Кристин Лагард ранее заявила о том, что еврозона столкнется с "беспрецедентным по скорости и силе в мирное время экономическим спадом". Она указала, тем не менее, на то, что такие прогнозы сложно делать, поскольку неизвестно, как долго продлится эпидемия. Глубина спада, по словам Лагард, будет зависеть от продолжительности ограничений, действующих в государствах еврозоны для ограничения распространения коронавируса.

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кризис ЕС еврозона ЕЦБ

Источник: ТАСС

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