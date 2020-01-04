Пенсии, зарплаты, тарифы: все новшества 2020 года

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Наступивший 2020 год обещает довольно много новшеств для тех, кто получает пенсии, зарплаты и другие социальные выплаты из бюджета. Как изменилось или как должно измениться законодательство в этой сфере? Сколько будем получать в этом году и сколько придется отдавать за коммунальные услуги? Сайт "Сегодня" собрал все новости на эту тему.

Прожиточный минимум

В этом году могут произойти кардинальные изменения, касающиеся прожиточного минимума и всех связанных с ним выплат. Пока в законе о госбюджет -2020 предусмотрено незначительное повышение прожиточного минимума. Так, с начала года усредненный показатель составляет 2027 грн. А для разных социально-демографических групп он колеблется от 1638 до 2218 грн:

- нетрудоспособные лица – 1638 грн

- дети до 6 лет – 1779 грн

- трудоспособные граждане – 2102 грн

- дети от 6 до 18 лет – 2218 грн.

В течение года прожиточный минимум должен повышаться дважды: с 1 июля и с 1 декабря. Так, после 1 июля прожиточный минимум составит:

- средний показатель – 2118 грн

- нетрудоспособные лица – 1712 грн

- дети до 6 лет – 1859 грн

- трудоспособные граждане – 2197 грн

- дети от 6 до 18 лет – 2318 грн.

С 1 декабря 2020 года прожиточный минимум должен равняться:

- средний показатель – 2189 грн

- нетрудоспособные лица – 1769 грн

- дети до 6 лет – 1921 грн

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- трудоспособные граждане – 2270 грн

- дети от 6 до 18 лет – 2395 грн.

В то же время в правительстве разработан законопроект, который предлагает повысить прожиточный минимум до реального уровня. Каким будет этот уровень, станет ясно после пересмотра потребительской корзины, в которую должны включить набор товаров и услуг, рекомендованный научно-общественной экспертизой. Как сообщали в Минсоцполитики, такая работа ведется уже с 2019 года. По предварительным расчетам, новый прожиточный минимум не должен быть меньше 4000-4200 грн. По словам министра соцполитики Юлии Соколовской, он должен составлять примерно 30-40% от размера средней зарплаты в стране.

Однако автоматического пересчета пенсий и всех выплат после пересмотра прожиточного минимума не произойдет. Поскольку правительство намерено "отвязать" от прожиточного минимума многие социальные выплаты, штрафы и т. д. "Привязанными" останутся только пенсии и помощь малообеспеченным. Нынешний прожиточный минимум будет называться "расчетная единица" или "штрафная ставка" – в зависимости от вида платежей. А понятие прожиточного минимума будет служить ориентиром, каким должен быть минимальный уровень доходов человека. Те, у кого доходы меньше этого реального прожиточного минимума, смогут претендовать на социальную помощь из бюджета.

Как заявляла во время парламентских слушаний на тему прожиточного минимума министр социальной политики Юлия Соколовская, в ближайшее время реальный прожиточный минимум будет установлен в рамках программы помощи малообеспеченным семьям.

Социальные выплаты

В настоящее время социальные выплаты еще зависят от размера прожиточного минимума. Соответственно, они будут расти параллельно с ростом прожиточного минимума (пока их не "отвяжут" друг от друга).

Например, максимальный размер пособия по безработице с января составляет уже 8408 грн (4 прожиточных минимума для трудоспособных лиц) – на 380 грн больше, чем в 2019-м. С 1 июля максимальное пособие по безработице повысится до 8788 грн (еще на 380 грн больше), а с 1 декабря 2020-го – до 9080 грн (еще плюс 292 грн).

Со второго полугодия немножко увеличится и максимальный размер помощи малообеспеченным людям трудоспособного возраста: с 21% прожиточного минимума до 25%. При этом в правительстве подчеркивают, что основная помощь государства малоимущим людям трудоспособного возраста должна заключаться не в бюджетных выплатах, а в трудоустройстве.

В нынешнем году правительство одним из своих приоритетов называет помощь детям. Так, максимальные выплаты на детей из малообеспеченных семей вырастут во втором полугодии с 85 до 130% прожиточного минимума для конкретной возрастной категории. На детей до 6 лет – до 2317,7 грн, от 6 до 18 лет – до 2883,4 грн.

Выплаты на детей-сирот и детей без опеки вырастут с 2 до 2,5 прожиточных минимумов. Соответственно, в зависимости от возрастной категории, размер ежемесячной помощи составит: детям до 6 лет в январе – 4447,5 грн, в июле – 4647,5 грн, в декабре – 4802,5 грн. Помощь детям от 6 до 18 лет увеличится, соответственно, до 5545 грн, 5795 грн и 5987,5 грн.

С 2 до 3,5 прожиточных минимумов увеличится помощь на детей с инвалидностью, и т. д.

Кроме того, на 40%, или на 671 грн, увеличатся надбавки за уход за одинокими пенсионерами старше 80 лет. Средний размер таких выплат составит около 3200 грн, о чем сообщала министр соцполитики Юлия Соколовская.

Пенсии

В связи с изменением прожиточного минимума автоматически увеличится размер минимальной пенсии. Он равен размеру прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. То есть с января по июль минимальная пенсия будет равняться 1638 грн, с 1 июля она повысится до 1712 грн, а с 1 декабря – до 1769 грн.

Ранее назначенные пенсии должны быть проиндексированы в марте по старой формуле. Процент индексации будет равен 50% инфляции + 50% изменения средней зарплаты за минувший год. Точные цифры Госстат обнародует только в конце января. Но если, допустим, инфляция по итогам года составит 5%, а рост зарплат – 12%, то пенсии вырастут на 8,5% (2,5% + 6%). То есть, например, пенсия в 2000 грн увеличится примерно на 170 грн.

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С 2020 года минимальный стаж, необходимый для получения пенсии по возрасту, увеличивается до 27 лет (в 2019-м нужно было иметь минимум 26 лет стажа).

Также в этом году заканчивается "переходный период" для женщин, когда они могли выйти на пенсию раньше 60 лет. Последние, кто может еще воспользоваться "льготным периодом", – женщины, которые родились в период с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года. Они имеют право выйти на пенсию в 59 лет и 6 месяцев. А вот те женщины, которые родились после 1 апреля 1961 года, смогут оформить пенсию по возрасту только по достижении 60-летнего возраста, то есть уже в 2021 году.

Напомним, что Пенсионный фонд Украины широко внедряет онлайн-обслуживание своих клиентов. На Портале электронных услуг ПФУ, в личном кабинете, пенсионер может получить доступ к своему "Пенсионному делу", написать заявление на получение документов, на внесение изменений в личное дело и на перерасчет пенсии, может задать вопрос работнику отделения Пенсионного фонда, записаться на прием. Работающий человек в личном кабинете может посмотреть размер своего страхового стажа, данные о зарплате по годам и месяцам, с которой отчислялся пенсионный взнос (ЕСВ).

Кроме того, в личном кабинете появился раздел "Электронная трудовая книжка", где также можно увидеть, какие данные о стаже есть в Пенсионном фонде.

С 2020 года на портале электронных услуг ПФУ заработал "Пенсионный калькулятор", где каждый может посмотреть, на какую пенсию ему стоит рассчитывать и какие данные есть у ПФУ для расчета пенсии. Недостающие данные можно подать в ПФУ также через свой личный кабинет. Отметим, правда, что размер пенсии указывается по тому законодательству, которое действует на сегодняшний день, а не на ту дату, когда человек достигнет пенсионного возраста.

Кстати, в конце 2019 года ПФУ запустил мобильное приложение "Пенсионный фонд", благодаря которому пенсионеры и застрахованные лица могут получить доступ к своему личному кабинету на портале ПФУ через смартфон.

Зарплаты

Законом о госбюджете установлено, что минимальная зарплата в 2020 года повышается на 13% – до 4723 грн в месяц (было 4173 грн). Однако работник будет получать "на руки" только 3802 грн, поскольку два налога – 1,5% военного сбора и 18% НДФЛ – удерживаются с его зарплаты (а единый социальный взнос платит работодатель).

Размер почасовой минимальной зарплаты в 2020 году составит 28,31 грн в час.

Коммунальные услуги

Правительство обещало, что в нынешний отопительный сезон тарифы расти не будут. В частности, из-за того, что газ за минувший год подешевел на 30%, после начала отопительного сезона началась корректировка тарифов на отопление. В целом ряде городов уже в декабрьских платежках уменьшились суммы и за отопление, и за горячую воду. По расчетам премьер-министра Алексея Гончарука, в среднем экономия, по сравнению с прошлым годом, должна составить те же 30%.

С 1 января установлена фиксированная цена на газ для населения. Как сообщили в "Нафтогазе", с января по апрель 2020 года она составит для населения и предприятий теплокоммунсферы 5500 грн за 1000 кубометров, без учета наценок на его доставку и распределение. Это столько же, сколько платят промышленные предприятия. И повышения цен можно не опасаться.

С нынешнего отопительного сезона с 15 до 20% увеличен размер базовой нормы оплаты за жилищно-коммунальные услуги.

При этом с января 2020 года вступают в силу новые правила монетизации субсидий. Теперь перейти на выплату субсидии наличными деньгами можно в любое время, подав соответствующее заявление в орган по начислению субсидий. Раньше было предусмотрено, что такие заявления принимались только до начала отопительного сезона.

Напомним, что в квитанциях на оплату коммунальных услуг с этого отопительного сезона указывается полная сумма начисленных платежей, без учета субсидии. Такие изменения произошли в связи с монетизацией субсидий, то есть после того, как субсидии стали переводить на личные счета получателей (в наличной или безналичной форме), а не организациям-поставщикам ЖКУ.

Деньги, начисленные в виде субсидии, можно попросить переводить на ваш пенсионный счет, на счет в одном из уполномоченных банков, а также получать через "Укрпочту". Снимать деньги с карты или со счета также можно в любое удобное время.

А вот для частных предпринимателей Нацбанк, наоборот, ввел ограничения по использованию своих "рабочих" банковских счетов. С 3 января самозанятые лица (физлица-предприниматели) могут переводить деньги со своих текущих счетов на личные нужды только после уплаты всех налогов и сборов.

В последних числах 2019-го президент Владимир Зеленский подписал закон "О верификации и мониторинге государственных выплат". И, хотя, по заверениям чиновников, граждане никак не ощутят на себе новые формы проверки законности начисления и получения бюджетных выплат, этот закон упрощает доступ контролирующих служб к различным реестрам. А значит, утаить информацию или обмануть соцслужбу станет гораздо проблематичней.

А верификацией бюджетных выплат будет теперь заниматься новая Государственная социальная служба, которая начала работу с 1 января 2020 года. Как сообщала в свое время Юлия Соколовская, этой службе предстоит проверить правильность выплаты свыше 110 млрд грн, или 40% средств, которые выделяются по линии Минсоцполитики.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, какой трудовой кодекс готовят для украинцев.

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