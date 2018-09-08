Когда придет новая волна подорожания: экономисты проанализировали рост курса доллара и инфляции

Рост курса доллара почти вдвое ускорит инфляцию в Украине, так как подорожают сперва импортные товары, а до конца года и многие отечественные, уверены экономисты. Что уже подорожало и когда начнется следующая волна подорожания, выяснила "Сегодня".

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Первая волна

Полуторамесячное плавное подорожание доллара (с 26,3 до 28,4 грн/$) уже привело к росту цен на топливо, турпутевки и импортные фрукты. По данным "Консалтинговой группы "А-95", бензин марки А-95 подорожал с 16 июля с 29,18 грн/л до 30,33 грн/л (+4% при девальвации гривни на 8%). Уже сейчас заправить полный бак (42—45 л) стоит на 50—55 грн больше, чем в июле. Директор спецпрограмм НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев говорит, что каждые 10 коп. подорожания доллара добавляют к стоимости литра топлива 7—8 коп. Поехать на отдых за рубеж в сентябре стало дороже на 8—10%, так как туроператоры закладывают в цену путевки курс доллара уже не 28, как в июле, а 30 грн.

"Если гривня и дальше продолжит дешеветь, то будем вынуждены считать цену в гривнях по 31 грн/$, чтобы не оказаться в убытках", — сообщили нам в офисе одного из туроператоров.

Недельный отдых на двоих в Египте в отеле 4* на сентябрь ("все включено") уже стоит 19—20 тыс. грн, месяц назад было на 1300 грн дешевле. С сентября на 3—5% поднялись цены на некоторую бытовую технику. Незначительно подорожали и импортные фрукты — по словам директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, их цену сдерживает обилие украинских фруктов.

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На подходе

Экономисты говорят, что уже в сентябре надо ждать роста цен на импортные лекарства, чай, кофе, морепродукты и фрукты.

"Здесь имеем прямую зависимость с курсом доллара, так как цена в инвойсе (счет-фактура) на импорт указана в валюте, поэтому если доллар подорожает на копейку — и лекарства на копейку", — говорит исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Далее эксперт ожидает роста цены на хлеб, так как в связи с неурожаем цены на зерно на мировых рынках растут, а у нас госрегулирование стоимости социальных продуктов, в том числе хлеба, отменено еще в 2016 году. По подсчетам Пендзина, если зерно подорожает на 10%, то хлеб — на 3—4%. Следующий шаг — подорожание с началом отопсезона газа и "коммуналки".

По подсчетам энергоэксперта Валентина Землянского, рост цены на газ на 10% сделает дороже тепло, а воду — на 5—6%. То, что газ будет дорожать, подтвердил вчера премьер Владимир Гройсман:

"Повышение цены на газ поможет Украине и дальше получать международное финансирование".

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Ждут инфляцию 12% и рост минзарплат

Президент Украналитцентра Александр Охрименко прогнозирует из-за роста курса доллара двукратное ускорение инфляции.

"Если в июле официально цены выросли на 3,6%, то к концу года будет 11—12%, прежде всего из-за подорожания продуктов и "коммуналки", составляющих более половины в корзине расходов семьи, — объяснил Охрименко. — К декабрю из-за подорожания топлива могут вырасти на 8—10% цены на проезд в автотранспорте. Если Нацбанк не станет активно укреплять гривню, то к концу года можем иметь курс до 30 грн/$, так как в бюджете заложен среднегодовой курс 29,3 грн/$, и властям надо отыграть его снижение в первом полугодии ниже 26 грн/$. Но выше 30 грн/$ вряд ли будет, так как начнется паника среди населения, которое начнет снимать депозиты, пытаться конвертировать гривни в доллары. Проще сделать эмиссию".

С этим согласен и Пендзин: