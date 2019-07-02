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Когда состоится очередное повышение пенсий: Гройсман раскрыл детали

2 июля, 20:35

Владимир Гройсман назвал себя "социальным премьером"

Фото: Сегодня

С 1 января 2020 года на 25% вырастут пенсии для военных пенсионеров, а следующий массовый перерасчет пенсий состоится автоматически 1 марта того же года. Об этом 2 июля сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала "Украина".

Он назвал перерасчет пенсий с 1 июля, который является уже пятым по счету, очередным шагом изменений в пенсионной системе.

По словам премьера, повышение коснулось не только пенсионеров с небольшими пенсиями, которые стали не менее 2000 грн, но и чернобыльцев. Для некоторых категорий ликвидаторов аварии на ЧАЭС пенсии вырастут вдвое, заверил Гройсман.

"Я социальный премьер... Хочу, чтобы мы ускорялись в этом вопросе", – подчеркнул он.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что первое после внедрения пенсионной реформы повышение пенсий произошло в октябре 2017 года. Тогда провели перерасчет для 10,5 млн пенсионеров. Их пенсии выросли почти вдвое. В январе 2018-го и 2019-го увеличили выплаты военным пенсионерам. А в марте-2019 запустили автоматическую индексацию пенсий, которая теперь будет проводиться каждый год в первый календарный день весны. 

С 1 июля минимальная пенсия в Украине возросла до 1564 грн в связи с ростом прожиточного минимума. Кроме того, правительство установило доплаты пенсионерам с большим трудовым стажем, но небольшой пенсией.


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Тег пенсии, перерасчет, Гройсман, перерасчет пенсий

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Источник:

Сегодня

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