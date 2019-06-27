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Пенсии снова растут: кому и сколько добавят с 1 июля

27 июня, 07:00

Кабмин обещает с 1 июля увеличить выплаты тем, кто полжизни отработал

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Часть украинских пенсионеров получит с 1 июля дополнительное повышение пенсий, заявил премьер Владимир Гройсман. Речь идет о ветеранах труда, имевших небольшую зарплату и получающих минимальную пенсию или чуть больше. Теперь им будут платить за стаж не менее 2000 грн. Эксперты говорят, что пенсии повышать надо, но инициативу премьера называют несистемной и опасаются роста уравниловки в пенсиях. 

Кому и сколько

Гройсман уточнил, что на дополнительный рост пенсий с 1 июля могут рассчитывать мужчины-пенсионеры, имеющие более 35 лет стажа, и женщины-пенсионерки со стажем более 30 лет. Но при условии, что сейчас их пенсия меньше 2000 грн. По словам премьера, допповышение стало возможным благодаря росту экономики. Каким будет механизм, премьер не уточнил, лишь отметил, что все процедурные моменты планируется завершить на следующем заседании правительства, то есть 3 июля. Напомним: с 1 июля вместе с другими соцстандартами повысятся на 67 грн и минимальные пенсии — с 1497 до 1564 грн. А 65-летние пенсионеры и старше с 2018 г. получают пенсию не менее 40% минзарплаты, это на сегодня 1669 грн. То есть при наличии сверхнормативного стажа (более 35/30 лет. — Авт.) они тоже получат с июля не менее 2000 грн. А вот ветеранам труда, у которых пенсия более 2000 грн, похоже, мало что добавят: им лишь увеличат получаемую доплату за каждый год свыше 35/30 лет стажа (1% от минпенсии). Если минпенсия вырастет на 67 грн, то за каждый год сверхнормативного стажа доплатят больше на 67 коп. — не 14,97 грн, а 15,64 грн.


Нужно менять закон

Пенсионные эксперты признают, что небольшие пенсии повышать надо, но не решением Кабмина, а изменением самого закона о пенсиях.

"Это не системное решение проблемы, — говорит экс-замглавы Пенсфонда Виктор Колбун. — Формула расчета пенсий, прописанная в законодательстве, не позволяет поднять пенсии одним людям и не поднять другим. То есть в данном случае речь может идти не о перерасчете, а только о целевых доплатах из госбюджета, которые могут быть прекращены в любой момент". 

С этим согласна и руководитель Института гражданских свобод, а ранее эксперт реанимационного пакета реформ по пенсвопросам Галина Третьякова. По ее мнению, пенсии повышать нужно, но не дискриминируя при этом другие категории пенсионеров, иначе в итоге получится уравниловка.

"Я не против политического тезиса: человек работал много, а получал мало, надо ему помочь, — анализирует Третьякова. — Но не аргументирован выбор критериев "много" или "мало". Тот, кто отработал 35 лет, — это, по мнению Кабмина, много, а 34 года и 11 месяцев — это мало. Нынешняя формула расчета пенсий подразумевает: чем человек больше работает, тем больше у него пенсия". 

Исполнительный директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что доплаты недостаточно:

"У большинства получателей его отберут осенью, когда будут назначать субсидии на комуслуги, так как госпомощь уменьшится на величину дополнительных доходов субсидиантов".   

Добавят по 300—500 грн

По последним данным Пенсфонда, на 1 апреля в Украине насчитывается 11,4 млн пенсионеров, это на 100 тыс. меньше, чем на начало года. Пенсии в 5—10 тыс. грн получают 7% (800 тыс. чел.), бо­­лее 10 тыс. грн — 1,2% (137 тыс. чел.). До 2000 грн получают более половины — 52% (5,9 млн чел.) Претендовать на повышение пенсии могут не более 77% от этого количества, так как у остальных пенсии — по инвалидности (11%), в связи с потерей кормильца (5%), военные пенсии (4%), по выслуге лет (2%), наконец 1% не имеют достаточного стажа, и им выплачивают так называемые социальные пенсии — от 1300 до 1497 грн. По оценкам экспертов, среди получателей небольших трудовых пенсий около 30% (1,5 млн чел.) будут иметь с 1 июля не более 1564 грн. На добавку Камбина (330—500 грн) могут рассчитывать около 3 млн пенсионеров.

Напомним, ранее новости "Сегодня" подробно разбирались, в пенсионном вопросе: хватит ли в бюджете денег до конца года. Эксперты говорят, что пока ситуация не критична, но Украине как воздух нужен ощутимый рост экономики.

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Тег пенсии, Пенсионный фонд, стаж, Гройсман, Владимир Гройсман

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АВТОР:

Александр Панченко

Источник:

Сегодня

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