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Когда Украине нужно приватизировать государственные банки: эксперт дал оценку

6 июня, 11:16

Специалист объяснил, почему в 2019 году будет сложно найти надежных собственников

Фото: Pixabay

Работа государственных банков в Украине должна измениться из-за их высокой доли на рынке, но говорить о приватизации таких финучреждений пока нет смысла. Таким мнением с сайтом "Сегодня" поделился замдиректора Нацинститута стратегических исследований Ярослав Жалило.

"Говорить о приватизации сегодня нет смысла. Приватизация коснется системных банков, которые имеют критическое значение для экономики. Можем ли мы гарантировать, что в нынешних условиях в эти банки придет надежный, качественный собственник? Для нового политического истеблишмента сейчас главное – установление доверия к политике Украины. По крайней, мере до конца года это будет такой длительный кропотливый процесс, когда надо будет его выстраивать. И в этой период найти качественного собственника для большого государственного банка будет сложно, а стоимость этих активов может быть занижена. Поэтому я не вижу в ближайшие год-два ни политического, ни экономического смысла делать такую большую приватизацию", – считает Жалило.

Эксперт посоветовал, учитывая большую часть государственного капитала в банковской системе, использовать этот ресурс  для реализации стратегических задач. 

"Уже сейчас можно выбрать какой-то не очень знаковый банк – к примеру, Укргазбанк – для отработки модели партнерства. Таргетировать пакеты и завести в банк частных акционеров. Посмотреть, как можно с этим работать", – отметил Жалило.

Напомним, по данным Минфина, в феврале 2019 года Украиненачалась процедура приватизации государственного Укргазбанка. Так, Международная финансовая корпорация (IFC) и Укргазбанк начинают оценку и структурирование финансового инструмента для вхождения IFC в капитал банка. 

В целом Министерство финансов нацелено на сокращение до конца 2022 года доли госбанков в совокупных активах банковской системы до 24% с 55%.

Подробнее о ситуации с банками в Украине читайте на сайте "Сегодня" в материале "Много или мало банков в Украине: сколько их должно остаться". 

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали о том, как президент Владимир Зеленский встретился с главами ведущих иностранных банков в Украине:


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Тег банк, приватизация, банки, Жалило, госбанки

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Источник:

Сегодня

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