Колбаса, курятина и булочки: в Крыму взлетели цены на целый ряд продуктов

Пока украинцам прогнозируют подорожание хлеба, в аннексированном Крыму одновременно выросли цены на все связанные с зерном продукты. Об этом сообщил крымский эксперт рынка продовольственных товаров Андрей Александров в эфире радио "Крым.Реалии".

"Зерно – это сырье для выращивания той же птицы, то есть курятина пошла вверх уже на 5%. Далее колбаса, макаронные изделия, а также различного рода булочки, цены на которые государство не регулирует. По разным группам подорожание составило от 5% до 10% – везде, где используется зерно или мука. Один производитель начал, и пошла цепная реакция – все ждали, кто первый поднимет, никто не хотел быть первым", – отметил Александров.

Кроме того, по словам Александрова, подорожали продукты, привозимые из-за границы.

"А тут еще импортные товары – говядина, например, – идут вверх вслед за курсом доллара. У нас определенную долю рынка занимает овощная консервация из Юго-Восточной Азии, из Индии, из Вьетнама. Это не продукты первой необходимости, но в России много зерна, а те же корнишоны завозятся из-за границы. В этом году был неурожай горошка, который тоже отразится на ценах", – рассказал эксперт.

Напомним, ранее Россия признала потери урожая от засухи в Крыму, где умерли тысячи гектаров посевов. В целом урожайность зерновых упала на 48% из-за погодных условий на полуострове. Как известно, в апреле 2017 года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.