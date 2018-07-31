Россия признала потери от засухи в Крыму: "умерло" 10 тысяч га посевов

Ущерб только по прямым затратам оценивается в более чем 50 млн рублей, отметил российский министр

В оккупированном Крыму засуха уничтожила 10 тысяч гектаров посевов. В связи с этим даже был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Оккупанты признали, что урожай зерновых культур снизился практически в два раза в сравнении с прошлым годом. Об этом заявил министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, урожайность зерновых упала на 48% из-за погодных условий на полуострове: на данный момент сбор урожая составил 840 тыс. тонн против 1,5 млн тонн в прошлом году.

По оценкам Минсельхоза России, площадь полной гибели сельхозкультур в Крыму составила свыше 10 тыс. гектаров. Ущерб только по прямым затратам оценивается в более чем 50 млн рублей.

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Патрушев отметил, что из-за неблагоприятных погодных условий режим чрезвычайной ситуации введен уже в 17 регионах России, а заявленная регионами сумма ущерба составляет 8,7 млрд рублей.

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак также предрек полномасштабную экологическую катастрофу Крыму. По его словам, из-за засухи на полуострове погибает растительность и происходит засоление грунта.

Как известно, в апреле прошлого года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

После установления контроля над Крымом российской оккупационной властью на полуострове ухудшилась ситуация с правами человека, что констатируют не только украинские омбудсмены, но также международные организации.