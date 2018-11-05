Количество трудоустроенных украинцев увеличилось, но работы хватает

Уровень безработицы в Украине во втором квартале 2018 года уменьшился – правда, едва ли на процент. А вот конкурс – три человека на одну вакансию – заставляет задуматься. Это говорит о том, что найти работу в Украине по-прежнему нелегко.

Представители большого количества профессий в Украине рискуют неожиданно оказаться на рынке труда – одних увольняют из-за развития технологий, другие – ищут новый вид заработка из-за ненадлежащих условий труда.

Что делать в таком случае? Во-первых, можно найти себя в той же профессии, но в более благополучной стране. Но если вы в силу каких-то причи, не можете выехать за границу, придется либо принять условия, предлагаемые рынком труда, либо искать "черную", то есть нелегальную подработку.

Еще есть вариант попробовать открыть собственный бизнес в Украине. В этой сфере специалисты заметили настоящий подъем.

"На мой взгляд, сейчас в Украине практически идеальная ситуация для стартапов, начала бизнеса и так далее. Компанию можно зарегистрировать за считанные дни. Два-три дня – и компания готова, открыта. Достаточно паспорта и желания", – говорит бизнес-консультант Борис Пахоль.

Попробуем рассмотреть несколько способов быстрого заработка, которыми активно пользуются украинцы.

Если есть автомобиль, бизнес можно начать буквально за несколько минут. Чтобы зарегистрироваться в службе такси, понадобится техпаспорт – после его предоставления вам пришлют пароль для специальной программы, в которой отображаются заказы. После этого достаточно только взять заказ и начать работать. Таким образом, без шашек и налогов можно "наездить" от 300 гривен в день "чистыми". Опытные таксисты, по рассказам, способны заработать за смену до двух тысяч.

Также с помощью личного авто можно организовать доставку. Как говорят специалисты, это очень востребованный бизнес. При этом можно использовать суперсовременные методы доставки – ниша почти не занята.

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Но большинство новоявленных бизнесменов в Украине решили заняться торговлей. Невероятная разница в стоимости товаров в разных частях мира просто поражает. Поэтому покупать вещь в одном месте, а продавать в другом – простой способ подзаработать. Но для того чтобы что-то купить, нужен стартовый капитал.

Для более активных людей есть дела несколько сложнее. Например, открыть собственное кафе.

Елена настоящая бизнесвумен и привыкла к рискам. Раньше вместо кафе у нее был магазин белья, но тот бизнес не заладится и вместе с кумой Елена окунулась в кофейную конкуренцию. Конечно, были неудачи. К примеру, девушки нафантазировали себе, что будут торговать пирожными, а люди посчитали, что это дорого – лучше продаются хот-доги, панини, бургеры.

Как рассказывает Елена, в бизнесе важно чувствовать любые изменения. Именно это удержит вас на плаву. В мировой прессе все чаще встречаются прогнозы относительно наступления большого кризиса. Но тот, кто горит идеями и ищет возможность их реализовать, может и не заметить тяжелых времен.

Напомним, в первом полугодии 2018 года безработица в Украине составила 9,7% от численности трудоспособного населения. В 2017 году этот показатель составлял 9,7% за первые полгода. В целом, по данным Госслужбы занятости, в Украине за 2017 год стало меньше безработных.

К слову, почти половина тех, кто обращается в службу занятости, получают не пособие по безработице, а возможность зарабатывать деньги. Чаще всего предлагают вакансии с хорошей зарплатой специалистам, которые работают с инструментом. При этом украинцы все чаще предпочитают работать легально.