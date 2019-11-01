Коломойский с помощью Геруса увеличивает влияние на рынок электроэнергии – эксперт

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Председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус помогает бизнесмену Игорю Коломойскому увеличивать уровень влияния олигарха на рынок электроэнергии. Об этом заявил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, передает "Обозреватель".

"Коломойский дальше подгребает под себя рынок электроэнергии. В этом ему со всей силы помогает глава профильного энергетического комитета ВРУ Андрей Герус, который с эксперта-волонтера превратился в депутата-лоббиста", – написал Корольчук на своей странице в Facebook.

Эксперт напомнил, что Андрей Герус пролоббировал поправку о восстановлении импорта электроэнергии из РФ в интересах Коломойского, чтобы он мог получать дешевую электроэнергию для своих предприятий. Также он получает дешевый ток и за счет коррупционных схем в госкомпании "Центрэнерго". По мнению Корольчука, глава государства не может не знать об этих фактах.

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"Не верится, что Зеленский не знает о восстановлении коррупционных схем "Центрэнерго" и близости к ним бизнес-среды Коломойского. И уголь российский для "Центрэнерго" продает компания "Нефть Форс" с орбиты олигарха, и председатель комитета Герус защищает поставки такого угля, и электроэнергию по льготной цене получат ферросплавные заводы Коломойского. А история с импортом электроэнергии из России, прозванная уже "формулой Геруса"? Там также активно работает компания "Юнайтед энерджи", которая ранее продавала газ для "Днепроазота" и входит также в группу Коломойского", – написал Корольчук.

Эксперт отметил, что у президента есть все рычаги влияния для пресечения злоупотреблений со стороны олигарха. И подчеркнул, что отсутствие реакции со стороны главы государства на действия Геруса-Коломойского не только ударит по его рейтингу, но и может привести к выдвижению обвинений в коррупции против него.

"Все это угрожает Зеленскому, поскольку рано или поздно народ перестанет верить, что он и олигарх Коломойский "уже давно не бизнес-партнеры". А СМИ традиционно напомнят, что энергетический бизнес – это бизнес президентов. И в таком случае проблемы со снижением рейтинга будут казаться цветочками в сравнении с обвинениями в коррупции. В конце концов, Зеленский шел в президенты, чтобы уничтожить коррупцию, а не возглавлять ее", – написал Корольчук.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку: разрешить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза – с 2400000 кВт/ч до 4500000 кВт/ч в сутки.

Ранее СМИ обнародовали информацию, что госкомпания "Центрэнерго" подписала контракт на закупку российского угля на 400 млн грн с неизвестной бориспольской фирмой "Нефть Форс", основатель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват". Причем "Центрэнерго" закупает уголь по 2500 грн за тонну, что значительно выше цены, рассчитанной по формуле "Роттердам +", которая составляет 1740 грн за тонну. В то же время произведенную из этого угля электроэнергию компания продает по заниженному тарифу (1,3 грн кВт/ч) предприятиям, владельцем которых является Игорь Коломойский, когда себестоимость тока составляет 1,9 грн кВт/ч.

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